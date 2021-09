Belarus x Bélgica: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Times entram em campo nesta quarta-feira (8), pela sexta rodada das Eliminatórias europeias; saiba como acompanhar na TV e na internet

Os franceses vêm de dois tropeços nas últimas rodadas e buscam ainda a sua primeira vitória em casa na competição.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Vindo de dois tropeços nas últimas rodadas, Belarus entra em campo nesta terça-feira precisando vencer o forte rival para seguir com chances de classificação ao Mundial.

Do outro lado, a Bélgica é líder isolada do grupo E e ainda não sofreu derrotas na competição.

O técnico Martinez não poderá contar ocm Lukaku e Vertonghen, suspensos. Desta forma, Benteke e Bathuayi devem ser os substitutos.

Provável escalação de Belarus: Chernik; Shevchenko, Shvetsov, Khadarkevich, Sachivko, Pechenin; Ebong, Bykov, Sedko; Klimovich, Lisakovich.

Provável escalação da Bélgica: Courtois; Alderweireld, Boyata, Vanheusden; Castagne, Dendoncker, Tielemans, Carrasco; Vanaken, Benteke, Trossard.

Veja informações da partida! Jogo: Belarus x Bélgica Quando e que horas? Quarta-feira, 8 de setembro de 2021, às 15h45 (de Brasília). Local: Central'nyj stadion Kazan', Kazan - RUS.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BELARUS

JOGOS CAMPEONATO DATA Belarus 2 x 3 Gales Eliminatórias 5 de setembro de 2021 República Tcheca 1 x 1 Belarus Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Estônia x Belarus Liga das Nações 8 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília) Belarus x República Tcheca Eliminatórias 11 de outubro de 2021 15h45 (de Brasília)

BÉLGICA

JOGOS CAMPEONATO DATA Bélgica 3 x 0 República Tcheca Eliminatórias 5 de setembro de 2021 Estônia 2 x 5 Bélgica Eliminatórias 2 de setembro de 2021

Próximas partidas