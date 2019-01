Beckham se torna um dos donos de time da quinta divisão inglesa

David Beckham recebeu autorização da Associação de Futebol para se tornar acionista em Salford City.

A ex-estrela do Manchester United e capitão da Inglaterra assumirá o papel de diretor do clube da Liga Nacional depois de passar nos testes de aprovação da FA.

Beckham se junta a ex-companheiros de equipe ao investir no clube, incluindo Gary e Phil Neville, Ryan Giggs, Paul Scholes e Nicky Butt.

O empresário de Cingapura, Peter Lim, continua sendo o maior acionista individual da Salford, com 40%.

Mais artigos abaixo

Salford, que confirmou a notícia via Twitter, apresentará Beckham aos torcedores no Estádio da Península no duelo contra o Maidstone United, sábado (2)

"É um momento de orgulho para mim juntar-me a Peter Lim e à 'turma de 92' como proprietário do Salford City FC. É um clube realmente especial e um grupo especial de pessoas. Todos os meus primeiros anos em Manchester foram gastos em Salford. Eu cresci lá de muitas formas para poder finalmente me juntar aos rapazes", disse.

We are delighted to announce that The FA have approved David Beckham to become a director at the club!#WeAreSalford 🦁🔴 pic.twitter.com/PLBcDGZl2g