Beckham no FIFA 21: Saiba como ganhar a carta especial no Ultimate Team

Ex-craque ganha novo card do Real Madrid, que será distribuído a todos aqueles que jogarem FIFA 21 até janeiro de 2021. Veja como receber o item

O astro David Beckham está de volta aos campos, pelo menos no FIFA 21. O inglês foi anunciado como o novo membro do time de Ícones do jogo de futebol da EA Sports, e se junta a lendas do esporte como Pelé, Maradona, Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho.

A introdução de Becks ao jogo será um tanto diferente do padrão visto nas edições anteriores do jogo. Além de três cards especiais representando diferentes eras da carreira do jogador (que terão seus atributos revelados no dia 27 de novembro), a EA também distribuirá uma versão especial da carta, que representa a estreia do meia pelo , em 2003.

O card de nível 86 (similar às versões atuais de jogadores como Pogba, Muller e David Silva) virá identificado com o Real Madrid (diferente dos Ícones tradicionais), o que significa que ele terá melhor entrosamento com jogadores do time merengue e da .

Mais times

Beckham. Is. BACK 🙏



Play #FIFA21 by January 15, 2021 and get David Beckham in FUT and VOLTA 🔥🔥



Learn more 👉 https://t.co/Q3SaqfUxsz pic.twitter.com/9vmy8Kt7hx — EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) November 18, 2020

Como ganhar a carta especial do Beckham no Ultimate Team?

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Outra novidade será a forma de distribuição do card promocional, que não será encontrado em pacotes ou DMEs do FIFA 21. Para ganhar o cards 86 de David Beckham, basta jogar o FIFA 21 pelo menos uma vez até o próximo dia 21 de janeiro.

Mais artigos abaixo

O card começará a ser entregue para os jogadores diretamente em suas contas do Ultimate Team a partir de 15 de dezembro. Além do FUT, o modo de futebol de rua Volta também terá a participação do craque.

FIFA 21 foi lançado no último dia 9 de outubro, com versões para PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. O título ainda ganhará uma nova versão para os consoles de nova geração, PlayStation 5 e Xbox Series X/S, que chega em 4 de dezembro, com upgrade gratuito para aqueles que já compraram o game para as plataformas da geração atual.