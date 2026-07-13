Beckford: Messi não vai se abalar com o que aconteceu contra o Egito... e sonho em derrotá-lo pela primeira vez

Jordan Pickford, goleiro da Inglaterra, afirmou que enfrentar Lionel Messi na semifinal da Copa do Mundo de 2026 será algo especial para ele, ressaltando que a seleção argentina não depende apenas de seu capitão, mas conta com um time forte e coeso.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, Pickford falou com a imprensa dois dias antes do confronto decisivo entre Inglaterra e Argentina nas semifinais da Copa do Mundo, abordando a força do adversário, Lionel Messi e Emiliano Martínez, além da polêmica em torno da partida e da possibilidade de se chegar aos pênaltis.

Sobre o adversário, Pickford disse: “Seria ótimo vencer o Messi pela primeira vez, mas o que importa é a equipe como um todo, não apenas o Messi. É uma grande seleção”.

E acrescentou sobre a polêmica em torno da partida: “É apenas um jogo de futebol, e espero que os torcedores o vivam com entusiasmo”.

Ele falou sobre Emiliano Martínez, dizendo: “Lembro-me de Martínez desde seus dias no Arsenal; ele é um excelente goleiro”.

Sobre Messi, ele disse: “Não podemos nos concentrar apenas no Leo, mas ele marcou muitos gols ao longo de uma carreira impressionante, e será especial para mim enfrentá-lo, já que o acompanho desde que era criança”.

Ele continuou falando sobre a qualidade do capitão da Argentina: “Todos sabemos o quanto Messi é bom, mas também sabemos o quão forte a seleção argentina é como time. Não podemos nos concentrar apenas em Messi; precisamos estar atentos aos outros pontos fortes deles e tentar explorar qualquer ponto fraco que possamos encontrar”.

Ele concluiu sua fala sobre a possibilidade de Messi cobrar um pênalti contra ele, dizendo: “Se for marcado um pênalti, não acho que Messi será afetado por ter perdido dois pênaltis neste torneio contra o Egito e a Áustria, pois ninguém tem 100% de aproveitamento”.