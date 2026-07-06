Beckford escreve seu nome em letras de ouro na história da Inglaterra na Copa do Mundo

Jordan Pickford, goleiro da seleção da Inglaterra, abriu o confronto contra o México com mais um feito histórico, ao inscrever seu nome entre as lendas do futebol inglês durante a partida que reuniu as duas seleções no Estádio Azteca, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma noite de importância excepcional para os “Três Leões” em um dos estádios de futebol mais famosos do mundo.

De acordo com a rede francesa “Stats Foot”, Pickford disputou sua 17ª partida com a camisa da seleção inglesa em uma Copa do Mundo, igualando o recorde do lendário goleiro Peter Shilton como o jogador com mais participações pela seleção inglesa na história da competição.

Essa conquista marca um novo marco na notável trajetória internacional de Pickford, que se tornou um dos principais pilares da seleção inglesa nos últimos anos, após manter sua vaga de titular em mais de uma edição da Copa do Mundo e continuar apresentando atuações impressionantes nos principais torneios internacionais.

O confronto entre Inglaterra e México atrai grande interesse do público e da mídia, sendo considerado um dos jogos mais importantes das oitavas de final, diante das grandes ambições que ambas as seleções nutrem de seguir adiante na competição e disputar o título da Copa do Mundo de 2026.

A seleção mexicana garantiu sua vaga nas oitavas de final após uma vitória merecida sobre a seleção do Equador por 2 a 0, marcando assim um confronto muito aguardado contra a Inglaterra em um jogo decisivo diante de sua torcida e em casa.

Por outro lado, a seleção da Inglaterra se classificou para a mesma fase após uma vitória difícil sobre a seleção da República Democrática do Congo por 2 a 1, continuando sua trajetória no torneio com confiança e enfrentando um desafio de peso contra a seleção mexicana, em uma partida em que ambas as equipes buscarão garantir a vaga nas quartas de final.