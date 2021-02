Bayern vence sem encantar antes de viagem para o Mundial de Clubes

Coman marcou o gol dos alemães ainda no primeiro tempo, poucas horas antes do clube viajar em direção ao Qatar

Foco no Al-Ahly? Antes de viajar para o Qatar, para disputar a semifinal do Mundial de Clubes diante da equipe egípcia, o Bayern de Munique bateu o Hertha Berlin, nesta sexta-feira (5), com gol de Kingsley Coman, e agora está a dez pontos de vantagem do RB Leipzig, segundo colocado, na Bundesliga. Mesmo assim, não teve uma atuação de encher os olhos.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Os bávaros até dominaram a posse de bola contra a equipe da capital alemã, mas não conseguiram o usual massacre de chances criadas e muitos gols no Estádio Olímpico de Berlim. O atual detentor do título da Liga dos Campeões, inclusive, poderia ter sofrido o empate nos minutos finais, mas Matheus Cunha desperdiçou oportunidade cara a cara contra Neuer.

Não que o Bayern tenha jogado mal: o time até poderia ter vencido com uma vantagem maior, caso seus atacantes estivessem em noite mais inspirada - principalmente Lewandowski -, mas passou longe da intensidade que já é costumeira nos jogos do time.

E isso não quer dizer que Hansi Flick tenha poupado vários dos titulares. Dos titulares da equipe alemã, apenas Leon Goretzka, que testou positivo para coronavírus, ficou de fora. Davies também foi reserva, mas o canadense vem se revezando com Lucas Hernández no time titular, dependendo do adversário.

Notícia boa para Al-Ahly, Tigres e, evidentemente, Palmeiras. É óbvio que, em se tratando de uma final mundial, o Bayern irá entrar com mais intensidade do em que uma partida de Bundesliga, ainda mais considerando a vantagem dos bávaros em relação aos rivais. Mesmo assim, é mais um sinal de que até o mesmo o todo-poderoso Bayern de Munique tem seus dias de pouca inspiração - e mesmo assim venceram...

Esse foi o primeiro pênalti perdido por Robert Lewandowski desde janeiro de 2019. Jarstein foi o sexto goleiro a defender um pênalti dele. pic.twitter.com/muFbsjVcD3 — Bayern Galaxy (@BayernGaIaxy) February 5, 2021

Prova disso é Robert Lewandowski. Artilheiro de tudo, Bola de Ouro da France Football e líder da Chuteira de Ouro, o polonês teve uma oportunidade nesta sexta-feira de disparar ainda mais na briga pela artilharia. Com a bola na marca do pênalti, parou, pensou... e desperdiçou sua primeira cobrança desde janeiro de 2019, quando perdeu contra o Stuttgart. Desde então, haviam sido 17 acertos consecutivos.

Com ou sem brilho, já são cinco vitórias consecutivas para o Bayern na Bundesliga - com média de três gols por jogo. Agora, o time irá enfrentar o Al-Ahly nas semifinais do Mundial de Clubes da Fifa, nesta segunda-feira (8), às 15h (de Brasília), buscando uma vaga na final do torneio para se sagrar campeão do mundo.