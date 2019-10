Bayern vence e Lewandowski bate recorde histórico na Bundesliga

O atacante polonês soma 19 gols, considerando todas as competições, e contra o Union Berlin voltou a estufar as redes

Lewandowski voltou a provar que pode fazer a sua melhor temporada pelo de Munique desde que chegou ao clube, em 2014. O polonês fez o gol que garantiu a vitória por 2 a 1 dos Bávaros sobre o Union Berlin, neste sábado (26), pela nona rodada da .

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

Não foi um gol qualquer. Em meio à atuação abaixo do esperado de sua equipe, o camisa 9 estabeleceu um recorde novo no Campeonato Alemão: jamais um jogador havia feito gols em todas as primeiras nove partidas do certame.

O polonês, que também vai tendo destaque na atual campanha da Liga dos Campeões, soma 13 tentos na Bundesliga. Ao estufar as redes nesta nona rodada, Lewandowski superou a marca estipulada por Pierre-Emerick Aubameyang: em 2015-16, quando estava no , o gabonês, hoje no , fez gols nas primeiras oito rodadas.

Dentro da Allianz Arena, o Bayern abriu a contagem com o francês Benjamin Pavard, aos 13’, e Lewandowski ampliou no início do segundo tempo. Manuel Neuer defendeu um pênalti, mas não conseguiu repetir a dose nos minutos finais – Polter descontou para os berlinenses.

A vitória levou o Bayern à liderança (18 pts), mas o Borussia Monchengladbach pode retomar a ponta da tabela se vencer o Eintracht neste domingo (27).