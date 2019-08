Bayern vence amistoso por 23 a 0; veja time que foi "atropelado" e os jogadores que marcaram

Bayern goleia e marca mais de 20 gols em time do município de Rottach-Egern pela segunda vez em um ano

O de Munique alcançou um feito atípico no futebol: a equipe venceu o amistoso diante do FC Rottach-Egern por 23 a 0, nesta quinta-feira (08). Não foi a primeira vez que o Bayern atropelou o time da oitava divisão alemã. Em 2018, o elenco comandado por Niko Kovač derrotou o singelo Rottach-Egern por 20 a 2, em jogo treino.

(Lewandowski durante a goleada da temporada anterior / Foto: Getty Images)

Na época, a goleada teve direito a hat-trick de quatro jogadores diferentes: Lewandowski, Sandro Wagner, Coman e Maximilian Franzke. Desta vez, Lewandowski repetiu a dose e Corentin Tolisso marcou quatro gols em sequência.

A Goal lista todos os atletas do Bayern que marcaram durante a goleada sobre o pequeno time do município de Rottach-Egern, no estado de Baviera. Confira:

Renato Sanches (2 gols) - o jogador que abriu o placar para o Bayern ainda marcou outro gol durante o jogo.

Leon Dajaku (4 gols) - ao lado de Corentin Tolisso, Dajaku foi o atleta que mais marcou gols na partida.

Robert Lewandowski (3 gols) - Lewandowski aproveitou a ocasião e fez um hat-trick pela segunda vez no FC Rottach-Egern.

Serge Gnabry (1 gols) - Gnabry marcou o sétimo gol do Bayern no duelo e o seu único no jogo.

Corentin Tolisso (4 gols) - O jogador balançou as redes em quatro ocasiões seguidas ainda na etapa inicial.

Thomas Mueller (3 gols) - O alemão fez três gols e o último do Bayern no jogo aos 42 minutos do segundo tempo.

Kwasi Okyere Wriedt (3 gols) - O jogador foi outro a alcançar um hat-trick no jogo.

Sarpreet Singh (1 gol) - Singh foi econômico e fez apenas um gol na partida.

Lars Dietrich (1 gol) - Lars também marcou um tento.

Alexander Nollenberger (1 gol) - O atleta fez um gol no jogo.