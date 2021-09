Bayern tem camisa especial para a Oktoberfest; veja as fotos

O novo uniforme foi projetado para celebrar um dos festivais mais famosos do mundo fundado na Alemanha, a Oktoberfest

O Bayern de Munique, junto com a fornecedora de material esportivo Adidas, lançou uma nova camisa em homenagem a Oktoberfest. A nova camisa foi projetada para celebrar um dos festivais mais famosos do mundo fundado na Alemanha.

O novo manto, que é chamado de "Bayern de Munique Wiesn", é composto por um verde escuro, todos os detalhes, incluindo mangas, listras, escudo e logo dos patrocinadores, são dourados. O clube destaca que a camisa é projetada para criar uma conexão, também, com as raízes da equipe.

"O objetivo é expressar a associação do clube com sua cidade natal e suas tradições e mostrar o que a Oktoberfest e os recordistas alemães são conhecidos em todo o mundo: abertura, sociabilidade, alegria de viver e consciência da tradição", disse o Bayern de Munique em comunicado.

Além disso, o uniforme é projetado sobre um bordado especial. Isto porque, além de ser inspirado no artesanato Bávaro (destacado no escudo), também é inspirado no típico símbolo: Edelweiss Alpino da Oktoberfest (destacado atrás da camisa).

A Oktoberfest é uma festa tradicional de cerveja, que surgiu na Alemanha. O festival foi criado para celebrar o casamento do Rei Bávaro Luís I, em 1810. Desde então, o evento ganhou muita repercussão no mundo pela grande festa que é feita.

Porém, pelo segundo ano consecutivo, o evento foi cancelado por conta da pandemia do coronavírus. O governo local entende que o evento poderia trazer muitos riscos sanitários, principalmente pelas milhares de pessoas que viajam para o lugar.

Mesmo assim, a camisa é uma homenagem ao festival. A Goal te mostra os valores e onde comprar o novo uniforme do Bayern.

(Foto: Adidas/Divulgação)

Onde comprar e quanto custa a nova camisa?

#FCBayern e adidas apresentam a nova camisa da 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿𝗳𝗲𝘀𝘁 😍



Em pré-venda nos próximos 2 dias exclusivamente para os sócios e, a partir de sábado, disponível para todo mundo.



A equipe vestirá a camisa no jogo de sábado, contra o Bochum 🔴⚪️#MiaSanMia @adidasbrasil pic.twitter.com/PurU41W8J8 — FC Bayern Brasil (@fcbayernbr) September 16, 2021

A nova camisa do Bayern de Munique estará disponível para a compra a partir deste sábado (18) no site da Adidas , além de estar disponível nas lojas físicas da fornecedora e nas lojas do Bayern de Munique nesse mesmo dia. Mas os sócios do time já podem adquirir a camisa na pré-venda.

O valor ainda não foi divulgado pela fornecedora no Brasil, mas o torcedor poderá ver a camisa no próximo jogo do time alemão, que acontece neste sábado (18), às 10h30 (de Brasília), contra o VFL Bochum, pela quinta rodada da Bundesliga.