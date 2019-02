Bayern: técnico admite 'cera' no final do jogo contra o Liverpool

Bayern de Munique fez cera nos minutos finais para segurar a resultado, assumiu o treinador

Niko Kovac admitiu cera por parte do Bayern de Munique nos minutos finais durante o duelo contra o Liverpool nas oitavas de final da Champions League, na última terça-feira (19). Em entrevista à Sky, o treinador disse que os jogadores fingiram cãibras.

Durante o empate em 0 a 0, Javi Martinez caiu no gramado com o que parecia ser uma cãibra, concidentemente, o Liverpool estava em seu melhor momento no jogo com grande pressão em cima dos alemães.



(Foto: Getty Images)

"Todos nós sabemos o que fazer: está perto do apito final e você tenta ganhar um pouco de tempo. Javi tem bons dados de desempenho, o que significa que ele não poderia ter tido cãibra. Isso é um pouco de atuação. Temos que trazer tranquilidade no jogo. Eles fazem isso bem, eles têm a experiência para isso."

Com o empate, o Bayern entrará na partida de volta, na Allianz Arena, com chances reais de se classificar para a próxima fase da Champions. Por sua vez, a equipe comandada por Kovac não poderá empatar com gols, já que os gols fora de casa favorecem ao Liverpool devido o Bayern não ter marcado em Anfield.