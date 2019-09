Bayern se "intromete" em briga de Barcelona e Real Madrid por revelação espanhola

Clube alemão pode passar a frente de gigantes espanhóis e assinar com joia do Napoli

A janela de transferências mal se encerrou e os grandes clubes da Europa já pensam em como melhorar o seu elenco para a próxima temporada. O de Munique está interessado no espanhol Fabián Ruiz, atleta que teve bom ano pelo em 2018 e foi destaque na conquista do Europeu Sub-21 pela La Roja. O problema é que o jogador também interessa ao Barça e ao Real.

O meio-campista, peça chave da equipe do que se classificou para a , foi vendido para o Napoli por 30 milhões de euros em junho de 2018, e após boa temporada no time de Carlo Ancelotti, tem seu valor previsto em 60 milhões de euros. No entanto, as boas atuações no Europeu Sub-21 deste ano devem valorizar o jogador, que deve sair caro para um dos interessados.

O procura um meia para ser o possível substituto de Luka Modric, jogador que tem 34 anos e teve seu nome vinculado a outros clubes nesta última janela. Já que os merengues não conseguiram acertar com Paul Pogba, o nome de Ruiz pode vir a ser uma opção mais barata para a função.

Já o Barça procura um substituto para o desapontante Philippe Coutinho e se “encantou” com o meia espanhol devido ao seu bom desempenho na última temporada . Após o interesse do clube catalão ser noticiado em jornais espanhóis, segundo o portal Mundo Deportivo, o Napoli já começou a “correr” para renovar com o atleta.

O mais novo interessado é o Bayern de Munique. O clube alemão teve um mercado tímido e gastou apenas 15 milhões de euros em reforços para o meio de campo. Assim, ele pode passar a frente de e Real e conseguir contar com os serviços de Ruiz. Além deles, fontes inglesas também apontam o como interessado no jovem espanhol.