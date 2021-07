Bayern procura Barcelona por novo lateral direito

O Bayern perguntou sobre os três laterais direitos: Sergi Roberto, Sergiño Dest e Emerson Royal, mas o Barcelona vê como um acordo difícil

O Bayern de Munique questionou o Barcelona sobre a situação de seus laterais direitos. Como apurou a Goal, os time começaram a conversar sobre a possibilidade do time alemão contar com um dos laterais: Sergi Roberto, Sergiño Dest ou Emerson Royal.

Por enquanto não existe nenhuma proposta oficial pelos jogadores, no entanto, o Bayern estaria satisfeito caso consiga contratar qualquer dos três jogadores para reforçar a equipe alemã.

O clube está ciente da situação financeira do Barcelona neste momento, e sabem que o time espanhol quer se livrar de alguns atletas do elenco. O Bayern também não está bem financeiramente para realizar operações altas, e, neste momento, não pretende pagar para contratar algum desses atletas.

A ideia da equipe comandada por Julian Nagelsmann é obter um empréstimo com opção de compra, transação como a de Philippe Coutinho (que não se concretizou na temporada passada). Também houve uma tentativa com Pedri, mas Ronald Koeman fechou a porta para a negociação.

Bayern e Barça têm mantido um bom relacionamento e contato regular desde a transferência de Coutinho, embora o clube catalão ache muito difícil chegar a um acordo que leve qualquer um dos três jogadores ao Bayern de Munique por empréstimo.

(Foto: Getty)

Em Emerson, o Barça acaba de pagar 9 milhões de euros (aproximadamente R$ 55 millhões). Se ele sair, seria por uma boa quantia para ganhar mais dinheiro do que o investido pelo brasileiro. Sergiño Dest foi uma aposta da Koeman e está em Barcelona há apenas um ano. Sua primeira temporada não foi como esperado, mas um empréstimo não está nos planos.

E no caso de Sergi Roberto, a diretoria do Barcelona negocia uma renovação de contrato, e, a ideia é impedi-lo de sair de graça no final da próxima temporada. Até hoje, o Bayern não teve contato direto com os agentes de Sergiño Dest ou Emerson Royal, embora tenha feito uma abordagem em Sergi Roberto por meio de um intermediário.

O time alemão busca um lateral destro após uma temporada irregular do francês Benjamin Pavard e uma decepção absoluta com Bouna Sarr, contratado do Olympique de Marseille em outubro de 2020 e que foi um dos jogadores menos utilizados da equipe na temporada passada.

O próprio Nagelsmann comentou sobre a busca por um novo lateral, após um amistoso contra o Colônia: "temos sempre o dever de observar e ver o que pode dar certo para nós e o que não pode."