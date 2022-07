Bayern não quer nem saber de Cristiano Ronaldo: "não se encaixa aqui"

O CEO dos campeões da Bundesliga tem procurado distanciar os gigantes alemães do craque português

Cristiano Ronaldo pode estar pressionando para se afastar do Manchester United, mas o Bayern de Munique está fora da disputa pelo atacante, já que Oliver Kahn, CEO do clube alemão, diz que o craque português não se encaixa na “filosofia” de recrutamento na Allianz Arena.

Os atuais campeões da Bundesliga foram cogitados para o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro, enquanto ele tenta abrir caminho para sua saída em Old Trafford.

O Bayern se beneficiou da presença de um experiente líder, Robert Lewandowski, nos últimos tempos, que agora deseja sair da equipe, mas Kahn procurou distanciar o Bayern de qualquer abordagem para Ronaldo, de 37 anos.

O Bayern de Munique fará uma oferta por Cristiano Ronaldo?

Kahn disse ao Kicker: “Por mais que eu avalie Cristiano Ronaldo como um dos melhores, uma transferência não se encaixaria na nossa filosofia”.

Para onde vai Cristiano Ronaldo se deixar o Manchester United?

Há poucas opções disponíveis para Ronaldo que parece abandonar o último ano de seu contrato em Manchester.

Ele foi ligado à Roma e ao Napoli na Itália, mas eles não garantem a entrega dos troféus que ele deseja.

Diz-se que o Chelsea está expressando interesse de dentro da Premier League, com Ronaldo ainda não retornando aos treinamentos de pré-temporada no United, e eles podem conseguir um acordo.

O Paris Saint-Germain também foi creditado com potencial interesse, já que são feitas perguntas sobre o futuro de Neymar no Parc des Princes, e qualquer mudança para a França faria com que Ronaldo se ligasse a Lionel Messi.