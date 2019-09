Bayern não desistiu de Sane e promete nova investida em jogador do City

Campeão da Bundesliga pretende nova investida em atacante alemão. Ideia é apresentar uma nova proposta na próxima janela de transferências da Europa

O presidente do de Munique, Uli Hoeness, afirma que Leroy Sane continua sendo de interesse do clube, com os campeões da planejando investir novamente no atacante do em janeiro.

O atleta da seleção da apareceu como o principal alvo do clube da Arena Allianz durante a janela de transferências do verão.

Esperava-se que o jogador de 23 anos pudesse ser atraído de volta à sua terra natal em meio a uma feroz competição por lugares no Etihad Stadium.

Por fim, qualquer plano de contratação teve que ser arquivado, pois Sane sofreu uma grave lesão no joelho no . Ele está atualmente em um longo caminho para a recuperação, mas pode estar de volta à boa forma em 2020.

O Bayern continuará monitorando sua situação, com a possibilidade de o sucessor de Hoeness como presidente do Bayern decidir por uma abordagem formal.

Hoeness, que anunciou que não será reeleito em novembro, disse à Sports Illustrated quando interrogado nos links Sane: "Precisamos esperar e ver como está se recuperando sua recuperação. Em janeiro ou fevereiro, os novos líderes vão se reunir e pensar".

Se um acordo fosse feito, Sane se juntaria a um esquadrão repleto de estrelas trabalhando sob a orientação de Niko Kovac.

O chefe do Bayern tem enfrentado críticas desde que assumiu um cargo de destaque, mas Hoeness afirma que "nunca entendeu" por que perguntas estão sendo feitas a um homem que conquistou dois títulos nacionais.

Ele acrescentou: "Ele é um jovem treinador sem muita experiência internacional, mas ainda conquistou dois títulos e formou uma nova equipe".

O Bayern continua sendo a força dominante na Alemanha, com o clube atualmente buscando o oitavo título consecutivo na Bundesliga, e Hoeness espera vê-los no topo.

Ele disse: "O problema é que, se vencermos, todo mundo diz que não é bom para a liga. Mas se perdermos, todos exigem a demissão dos responsáveis, então prefiro vencer a Bundesliga".