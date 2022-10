Bayern de Munique x Mainz 05: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo neste sábado (29), pela 12ª rodada da Bundesliga; veja com acompanhar na internet

Tentando assumir a liderança, o Bayern de Munique enfrenta o Mainz 05 neste sábado (29), às 10h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no streaming.

O Bayern de Munique entra em campo querendo uma vitória para assumir provisoriamente a liderança e, consequentemente, pressionar o Union Berlin (primeiro colocado). Os bávaros, que garantiram a classificação à fase eliminatória da Champions League, seguem sem poder contar com Neuer, Sane, Bouna Sarr e Lucas Hernandez, todos no departamento médico.

Já o Mainz não perde há três partidas no campeonato e quer dar sequência ao seu bom momento. O time está na sexta posição, com 18 pontos e continua sem ter Maxim Leitsch e Marlon Mustapha disponíveis.

Prováveis escalações

Escalação do provável BAYERN: Ulreich; Pavard, Upamecano, de Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Muller, Mane; Choupo-Moting.

Escalação do provável MAINZ: Zentner; Fernandes, Hack, Caci; Widmer, Kohr, Stach, Aaron; Lee; Ingvartsen, Onisiwo.

Desfalques

Bayern

Neuer, Sane, Bouna Sarr e Lucas Hernandez, machucados, seguem como desfalques.

Mainz

Maxim Leitsch e Marlon Mustapha estão lesionados.

Quando é?

• Data: sábado, 29 de outubro de 2022

• Horário: 10h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Arena, Munique - ALE