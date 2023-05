Colônia x Bayern de Munique ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes entram em campo neste sábado (27), pela última rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na internet

Colônia e Bayern se enfrentam na manhã deste sábado (27), às 10h30 (de Brasília), no RheinEnergieStadion, pela última rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, no streaming.

O Colônia chega para a última rodada já sem nenhuma pretensão no Campeonato Alemão. Na décima colocação, a equipe não tem chances de classificação para competições europeias, e não corre risco de rebaixamento.

Do outro lado, o Bayern chega para a última rodada precisando de uma vitória em busca do título. Na segunda colocação do campeonato com 68 pontos, o clube bávaro precisa, além de vencer, torcer para o rival Borussia Dortmund não vencer o seu duelo contra o Mainz, que acontece simultaneamente ao seu jogo. Com 70 pontos, o Dortmund depende apenas de si para conquistar o título.

Prováveis escalações

Colônia: Marvin Schwäbe; Breno Schmitz, Hübers, Chabot, Jonas Hector; Ellyes Skhiri, Eric Martel, Ljubicic, Florian Kainz, Linton Maina; Davie Selke.

Bayern de Munique: Yann Sommer; Mazraoui, Pavard, De Ligt, João Cancelo; Kimmich, Sané, Müller, Musiala, Coman; Serge Gnabry.

Desfalques

Colônia

Steffen Tigges, Mark Uth e Florian Dietz, lesionados, desfalcam o Colônia.

Bayern de Munique

Alphonso Davies, Lucas Hernández e Manuel Neuer, lesionados, desfalcam o Bayern.

Quando é?