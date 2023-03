Bayern de Munique x Borussia Dortmund ao vivo e online, onde assistir, que horas é, escalação e mais da Bundesliga

Equipes se enfrentam neste sábado (1), pela 26ª rodada; veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico e duelo de líderes! Bayern de Munique e Borussia Dortmund se enfrentam na tarde deste sábado (1), às 13h30 (de Brasília), na Allianz Arena, pela 26ª rodada da Bundesliga. A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do OneFootball, no streaming.

Segundo colocado com 52 pontos, o Bayern terá o apoio de sua apaixonada torcida para buscar a vitória e alcançar o topo da tabela. Os bávaros, agora comandados por Thomas Tuchel, têm praticamente todos os jogadores disponíveis.

Do outro lado, o Borussia Dortmund entra em campo defendendo a sua liderança, com 53 pontos. Gittens e Moukoko estão lesionados, enquanto Adyemi e Brant podem retornar. Quem tem a volta garantida é Emre Can, após suspensão.

Prováveis escalações

Bayern de Munique: Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt; Cancelo, Kimmich, Goretzka, Davies; Sane, Muller; Choupo-Moting.

Borussia Dortmund: Kobel; Wolf, Sule, Schlotterbeck, Ryerson; Bellingham, Can, Guerreiro; Brandt, Haller, Reus.

Desfalques

Bayern de Munique

Lucas Hernandez e Manuel Neuer seguem se recuperando de lesões.

Borussia Dortmund

Jamie Bynoe-Gittens e Youssoufa Moukoko estão lesionados.

Quando é?