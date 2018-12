Bayern monitora situação de Saúl no Atlético de Madrid para tentar levá-lo na janela de transferências

Bayern de Munique planeja contratar o meio-campista do Atlético com o objetivo de conquistar a Champions League 2018-19

Destaque no Atlético de Madrid, Saúl Niguez entrou na mira do Bayern de Munique para a próxima janela de transferência. De acordo com a imprensa alemã, o meio-campista é prioridade na equipe comandada por Niko Kovač.

O vínculo entre Saúl e Madrid se estende até 2026, com cláusula contratual de 150 milhões de euros (cerca de R$ 660 milhões). Mas o alto valor parece não preocupar o clube alemão, já que times da Premier League e até mesmo o PSG demonstraram interesse em contratar o jogador de 24 anos.



(Foto: Getty Images)

Um das principais peças no setor de meio campo do Atlético, Saúl já deixou claro que pretende permanecer no time do técnico Diego Simeone. Com o projeto de conquistar a Champions League 2018-19, o meia será fundamental da campanha dos alemães na principal competição europeia.