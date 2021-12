Bayern mira atacante do Barcelona caso Coman não renove com o clube, diz jornal

O Bayern de Munique já pensa em possíveis substitutos para o atacante Kingsley Coman. O atacante francês ainda não acertou sua permanência no clube e, de acordo com o Bild, um compatriota pode ser seu substituto: Ousmane Dembélé, do Barcelona.

O plano original do Bayern de Munique é manter Coman no clube. Com mais um ano e meio restante de contrato, o jogador ainda não entrou em acordo com a diretoria sobre uma renovação de seu contrato.

Mais artigos abaixo

A equipe alemã, por sua vez, já monitora o mercado caso Coman decida não permanecer na Baviera. O principal nome da vez para substituir o francês, é Ousmane Dembélé, que já atuou pelo arquirrival, Borussia Dortmund.

O contrato de Dembélé com o Barça vai apenas até junho de 2022, ou seja, ele poderia ser contratado de graça pelo Bayern no meio do ano que vem. Esse movimento ainda possibilitaria o clube alemão vender Coman para não perdê-lo de graça em 2023.

A concorrência por Dembélé, entretanto, é pesada, já que Manchester United, Tottenham, Chelsea, Juventus e o novo rico Newcastle já demonstraram interesse no atacante campeão do mundo pela seleção francesa em 2018.