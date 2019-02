Bayern: Kovac dá puxão de orelha em Rafinha após reclamações

O comandante da equipe alemã afirmou que o lateral brasileiro lhe pediu desculpas

Niko Kovac não gostou das reclamações feitas por Rafinha. O brasileiro disse recentemente que o treinador não tem sido correto ao diminuir suas oportunidades na equipe titular.

Segundo o lateral-direito, que está na mira do Flamengo, o comandante o relegou a um papel ainda mais secundário desde que soube de sua vontade em não renovar com a equipe alemã.

Kovac reprovou as palavras do atleta: “Ninguém deve estar acima da equipe, do clube e dos outros jogadores. E nem ser tão crítico com o treinador”, disse em entrevista coletiva nesta quinta-feira (28), na qual disse ter recebido um pedido de desculpa de Rafinha.