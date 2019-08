Bayern empata, mas Lewandowski faz história na abertura da Bundesliga

Pela primeira vez nas últimas sete temporadas, os bávaros não estrearam com vitória no Campeonato Alemão

Robert Lewandowski é praticamente sinônimo de gol, e voltou a provar isso logo na primeira rodada da 2019-20. Nesta sexta-feira (16), o atacante polonês fez os dois gols do de Munique no empate por 2 a 2 com o Hertha Berlin, na Allianz Arena.

O camisa 9 abriu a contagem aos 24’, completando passe de Gnabry para o fundo das redes. A equipe treinada por Niko Kovac, que inicia a temporada em busca do octacampeonato seguido, sofreu a virada no intervalo de dois minutos, na parte final do primeiro tempo: Lukebakio empatou aos 36’ e Grujic virou aos 38’.

Em busca da vitória, os donos da casa voltaram do intervalo tomando mais ações ofensivas. Em uma delas, Grujic se descontrolou e puxou Lewandowski para baixo. Com rápida intervenção do VAR, o juiz acertou ao assinalar o penal que seria convertido, com extrema categoria pelo polonês.

Embora o Bayern não tenha estreado com vitória, pela primeira vez nas últimas sete temporadas, foi uma noite histórica para Lewandowski: o atacante estufou as redes pela quinta abertura de temporada consecutiva na Bundesliga, feito que o transforma em recordista deste feito.

O Bayern volta a entrar em campo pela Bundesliga, o Campeonato Alemão, no próximo dia 24, sábado, em clássico contra o .