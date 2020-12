Bayern de Munique x Wolfsburg: onde assistir, escalações, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (16), pela 12ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

Após perder a liderança da , o de Munique recebe o , na Allianz Arena, em duelo válido pela 12ª rodada do Campeonato Alemão. A partida, que acontece nesta quarta-feira (16), às 16h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo pelo Onefootball App, na internet. Aqui na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Wolfsburg DATA Quarta-feira, 16 de dezembro de 2020 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 16h30 (Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Sascha Stegemann

Assistentes: Mike Pickel e Frederick Assmuth

Quarto árbitro: Robert Hartmann

VAR: Benjamin Brand

Assistentes VAR: Guido Kleve

ONDE VAI PASSAR?



Bávaros buscam mais uma vitória em casa / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Onefootball App, na internet. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

Há dois jogos sem vencer na Bundesliga, o Bayern precisa dos três pontos para ter uma chance de voltar a liderança isolada do Alemão. Para isso, os bávaros recebem o Wolfsburg, atual quarto colocado.

Para o duelo, o técnico Hansi Flick não terá à disposição Kimmich, Javi Martínez e Nianzou, todos machucados. Por outro lado, Robert Lewandowski, grande favorito para levar o prêmio The Best, da Fifa, é a grande arma da equipe.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Tolisso, Goretzka, Sané, Muller e Coman; Lewandowski.

WOLFSBURG

Já o Wolfsburg também não poderá contar com Guilavogui e Mehmedi, ambos no departamento médico. Para segurar o poderoso ataque do Bayern, o treinador Oliver Glasner aposta em sua poderosa defesa, uma das melhores da competição.

Provável escalação do Wolfsburg: Casteels; Mbabu, Lacroix, Brooks e Roussillon; Arnold, Schlager; Baku, Philipp, Brekalo; Weghorst.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 0 Liga dos Campeões 9 de dezembro de 2020 Union Berlin 1 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 12 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Bayern de Munique Bundesliga 19 de dezembro de 2020 14h30 (de Brasília) Bayern de Munique x 05 Bundesliga 3 de janeiro de 2021 14h (de Brasília)

WOLFSBURG

JOGO CAMPEONATO DATA Colonia 2 x 2 Wolfsburg Bundesliga 5 de dezembro de 2020 Wolfsburg 2 x 1 Eintracht Bundesliga 11 de dezembro de 2020

Próximas partidas