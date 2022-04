Bayern de Munique e Villarreal se enfrentam nesta terça-feira (12), no Allianz Arena, a partir das 16h (de Brasília), pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Como venceram o primeiro duelo por 1 a 0, os espanhóis se classificam para a semifinal com um empate. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na TV fechada, e do HBO Max, na internet – clique e confira mais sobre a assinatura do serviço com o UOL Play.

Veja mais informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Villarreal DATA Terça-feira, 12 de abril de 2022 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O Space, na TV fechada, e o streaming do HBO Max, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo desta terça-feira, no Allianz Arena.

MAIS INFORMAÇÕES

Depois de três anos sem perder na Champions League, o Bayern de Munique foi derrotado pelo Villarreal por 1 a 0, com gol de Danjuma, e também conheceu o seu primeiro resultado negativo na temporada. Agora, para avançar às semis, precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para prorrogação e pênaltis.

Na primeira fase da UCL, os Bávaros encerraram na liderança do Grupo E, com 18 pontos (seis vitórias e 100% de aproveitamento), enquanto nas oitavas eliminaram o RB Salzburg. No primeiro jogo, empataram em 1 a 1, e no segundo, golearam os rivais por 7 a 1.

Já o Villarreal ficou na vice-liderança do Grupo F, com 10 pontos (três vitórias, um empate e duas derrotas). No mata-mata, eliminou a Juventus, após empate por 1 a 1 e triunfo por 3 a 0.

A CAMPANHA DO BAYERN DE MUNIQUE

Barcelona 0 x 2 Bayern

Bayern 5 x 0 Dínamo de Kiev

Benfica 0 x 4 Bayern

Bayern 5 x 2 Benfica

Dínamo de Kiev 1 x 2 Bayern

Bayern 3 x 0 Barcelona

RB Salzburg 1 x 1 Bayern

Bayern 7 x 1 RB Salzburg

Villarreal 1 x 0 Bayern

A CAMPANHA DO VILLARREAL

Villarreal 2 x 2 Atalanta

Manchester United 2 x 1 Villarreal

Young Boys 1 x 4 Villarreal

Villarreal 2 x 0 Young Boys

Villarreal 0 x 2 Manchester United

Atalanta 2 x 3 Villarreal

Villarreal 1 x 1 Juventus

Juventus 0 x 3 Villarreal

Villarreal 1 x 0 Bayern

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 1 x 0 Bayern de Munique Champions League 6 de abril de 2022 Bayern 1 x 0 Augsburg Bundesliga 9 de abril de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Arminia x Bayern de Munique Bundesliga 17 de abril de 2022 10h30 (de Brasília) Bayern de Munique x Borussia Dortmund Bundesliga 23 de abril de 2022 13h30 (de Brasília)

VILLARREAL

JOGO CAMPEONATO DATA Villarreal 1 x 0 Bayern de Munique Champions League 6 de abril de 2022 Villarreal 1 x 1 Athletic Bilbao LaLiga 9 de abril de 2022

Próximas partidas