O Bayern de Munique recebe o Villarreal nesta terça-feira (12), às 16h (de Brasília), no Allianz Arena, pelo jogo de volta das quartas de final da Champions League. Como venceu o primeiro duelo por 1 a 0, os espanhóis entram em campo com a vantagem do empate, enquanto os Bávaros precisam vencer por um gol de diferença para levar a decisão para prorrogação e pênaltis.

Na primeira fase da UCL, o Bayern encerrou na liderança do Grupo E, com 18 pontos, e nas oitavas deixou para trás o rival RB Salzburgm.

Já o Villarreal ficou na vice-liderança do Grupo F, com 10 pontos, e no mata-mata eliminou a Juventus.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Apesar da derrota por 1 a 0, o Bayern de Munique entra em campo confiante com a classificação para a semifinal.

"Eles cometeram o erro de nos deixar vivos após o primeiro jogo, mas não vamos nos desculpar por eles não terem marcado mais gols. Temos que subir a intensidade de jogo. Isso nos faltou no primeiro tempo contra o Augsburg e contra o Villarreal. Não estivemos nos últimos metros, não fomos suficientemente consequentes na pressão alta. Também temos que aumentar a intensidade quando temos a bola, trocar passes mais rápidos, sem recorrer apenas às jogadas individuais", afirmou o técnico Julian Nagelsmann.

Para o confronto em casa, terá o retorno de Lucas Hernandez, que ficou de fora da vitória sobre o Augsburg.

Por outro lado, Bouna Sarr, Corentin Tolisso e Eric Choupo-Moting, machucados, estão fora.

Já o Villarreal não poderá contar com Alberto Moreno, enquanto Boulaye Dia, com problema muscular, é tratado como dúvida.

Possível escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Muller, Coman; Lewandowski.

Possível escalação do Villarreal: Rulli; Foyth, Albiol, Torres, Estupinan; Parejo, Coquelin, Capoué; Lo Celso; Moreno, Danjuma.

DESFALQUES

BAYERN:

Bouna Sarr, Corentin Tolisso e Eric Choupo-Moting: machucados

VILLARREAL:

Alberto Moreno: machucado

TRANSMISSÃO AO VIVO

O jogo entre Bayern de Munique x Villarreal será transmitido ao vivo pelo Space, na TV fechada, e pelo HBO Max, na internet – clique e confira mais sobre a assinatura do serviço com o UOL Play.