Bayern de Munique x Tottenham: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo já classificadas para as oitavas de final da Liga dos Campeões; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Já classificados para a próxima fase da Liga dos Campeões, de Munique e fazem um amistoso de luxo nesta quarta-feira (11), às 17h (de Brasília), pela sexta e última rodada do Grupo B. A partida terá transmissão exclusiva do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Tottenham DATA Quarta-feira, 11de dezembro LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 17h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bayern está invicto na UCL com cinco vitórias em cinco rodadas / Foto:Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo e exclusiva do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

Sem vencer há duas rodadas após emplacar quatro vitórias seguidas, o Bayern entra em campo visando o triunfo para encerrar a sequência negativa.

Para o confronto, Hans Flick segue sem contar com Lucas Hernandez, Jann-Fiete Arp e Niklas Sule.

Por outro lado, Jerome Boateng e Corentin Tolisso estão confirmados.

Provável escalação do Bayern de Munique: Ulreich; Pavard, Martínez, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Perisic, Muller, Gnabry; Lewandowski

TOTTENHAM

Com Mourinho comandando o primeiro jogo dos Spurs na , a equipe entra em campo sem Hugo Lloris, Erik Lamela, Michel Vorm e Ben Davies.

Além do mais, Troy Parrott pode entrar no lugar de Harry Kane que não viajou para Munique.

Provável escalação do Tottenham: Gazzaniga, Walker-Peters, Foyth, Sánchez, Rose; Dier, Skipp; Lucas Moura, Lo Celso, Sessegnon, Parrott

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 2 30 de novembro Monchengladbach 2 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 7 de dezembro

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Bundesliga 14 de dezembro 11h30 (de Brasília) x Bayern de Munique Bundesliga 18 de dezembro 16h30 (de Brasília)

TOTTENHAM

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Tottenham Premier League 4 de dezembro Tottenham 5 x 0 Premier League 7 de dezembro

Próximas partidas