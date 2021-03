Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes se enfrentam neste sábado (20), em jogo válido pela 26ª rodada da Bundesliga; saiba como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Bayern de Munique enfrenta o Stuttgart na manhã deste sábado (20), às 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em jogo válido pela 26ª rodada da Bundesliga. O time bávaro lidera a competição com 58 pontos, enquanto os visitantes somaram 36 pontos após 25 jogos e estão em oitavo na tabela. A partida será transmitida ao vivo pelo site e aplicativo do One Football, plataforma de streaming. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Quer ver todos os jogos da Champions League ao vivo? Clique aqui e acesse o UOL Esporte Clube!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Stuttgart DATA Sábado, 20 de março de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Bávaros querem mais um título / Foto: Getty Images

A partida deste sábado (20) terá transmissão do One Football, no site e no aplicativo da plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Liderados por Lewandowski, os bávaros seguem em busca de mais um título na Bundesliga. Após a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern volta suas atenções para o campeonato nacional e deve ter um time diferente do que enfrentou a Lazio nesta quarta-feira (17). Neuer deve voltar ao gol, assim como Davies deve voltar ao time titular.

Hansi Flick tem algumas ausências na equipe. Corentin Tolisso, Douglas Costa, Tanguy Nianzou, Malik Tillman e Ron-Thorben Hoffmann seguem fora de combate.

Pelo lado do Stuttgart, uma classificação para a Liga Europa parece o objetivo do time neste momento da temporada. O treinador Pellegrino Matarazzo não contará com Orel Mangala, Hamadi Al Ghaddioui, Clinton Mola e Lilian Egloff, todos lesionados. Nicolás González é dúvida para o confronto.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Provável escalação da Stuttgart: Kobel; Mavropanos, Anton, Kempf; Wamangituka, Endo, Castro, Sosa; Coulibaly, Forster; Kalajdzic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Werder Bremen 1 x 3 Bayern de Munique Bundesliga 13 de março de 2021 Bayern de Munique 2 x 1 Lazio Liga dos Campeões 17 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO RB Leipzig x Bayern de Munique Bundesliga 3 de abril de 2021 14h30 (de Brasília) Bayern de Munique x PSG Liga dos Campeões 6 ou 7 de abril 17h (de Brasília)

STUTTGART

JOGO CAMPEONATO DATA Eintracht Frankfurt 1 x 1 Stuttgart Bundesliga 6 de março de 2021 Stuttgart 2 x 0 Hoffenheim Bundesliga 14 de março de 2021

Próximas partidas