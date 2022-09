Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Duelo será neste sábado (10), pela sexta rodada do Campeonato Alemão; veja como acompanhar na TV e na internet

O Bayern de Munique recebe o Stuttgart na manhã deste sábado (10), na Allianz Arena, às 10h30 (de Brasília), em jogo válido pela sexta rodada da Bundesliga. O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

Buscando assumir a liderança da competição, o Bayern chega para o duelo após vencer pela Champions League no meio de semana contra a Inter, e quer acabar com a sequência de dois jogos sem vencer no Campeonato Alemão. Para o duelo, o técnico Nagelsmann terá o retorno de Musiala, mas não poderá contar com Coman, que se lesionou nos treinos.

Já o Stuttgart chega para o duelo buscando a sua primeira vitória na competição. Até aqui, a equipe somou quatro empates e uma derrota nas cinco rodadas iniciais. Para o jogo deste sábado, o técnico Pellegrino Matarazzo não poderá contar com Vagnoman e Pffeifer, suspensos, e Nicholas Nartey e Lauren Ulrich, lesionados.

Escalações:

Escalação do provável BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, De Ligt, Hernández, Davies; Kimmich, Goretzka, Müller, Musiala, Gnabry; Mané.

Escalação do provável STUTTGART: Müller; Mavropanos, Ito, Anton; Stenzel Ahamada, Führich, Endo, Sosa; Guirassy, Mvumpa.

Desfalques

Bayern de Munique

Coman, lesionado, é desfalque na equipe mandante.

Stuttgart

Nartey e Ulric, lesionados, e Vagnoman e Pffeifer, suspensos, são desfalques na equipe visitante.

Quando é?

• Data: sábado, 10 de setembro de 2022

• Horário: 10h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Arena, Munique - ALE