Bayern de Munique x Sevilla: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Campeões da Champions e Europa League se enfrentam nesta quinta (24), pela Supercopa da Uefa; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Campeão da x campeão da . de Munique e entram em campo na tarde desta quinta-feira (24), às 16h (de Brasília), pela Supercopa da Uefa. A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Sevilla DATA Quinta-feira, 24 de setembro de 2020 LOCAL Puskás Aréna - Hungria HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Mas, na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Bayern de Munique chega para o duelo em grande forma e com favoritismo para encarar o Sevilla, após deixar para trás o , e o na Champions League.

Após estrear na temporada 2020/21 com goleada sobre o rival Schalke 04 por 8 a 0 na Bundesliga, os alemães devem entrar em campo com a mesma formação.

Enquanto Davies pode entrar no lugar de Hernandez como lateral-esquerdo, os bávaros seguem sem contar com Kingsley Coman ainda com Covid-19, além de Tanguy Nianzou.

Já o Sevilla chega para o seu primeiro compromisso na temporada, com a sua principal contratação em campo: Ivan Rakitic, ex-Barcelona.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Boateng, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Provável escalação do Sevilla: Bono; Navas, Kounde, Carlos, Escudero; Rakitic, Gudelj, Fernando; Suso, De Jong, Ocampos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA PSG 0 x 1 Bayern de Munique Liga dos Campeões 23 de agosto de 2020 Bayern de Munique 8 x 0 04 18 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hoffeinheim x Bayern de Munique Bundesliga 27 de setembro de 2020 13h30 (de Brasília) Bayern de Munique x DFL 30 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília)

SEVILLA

JOGO CAMPEONATO DATA Sevilla 3 x 2 Liga Europa 21 de agosto de 2020 Sevilla 3 x 2 Campeonato Espanhol 15 de setembro de 2020

