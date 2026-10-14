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Bayern de Munique x RB Leipzig: prévia do jogo pela Bundesliga e tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique x Leipzig
Bundesliga
Bayern de Munique
Leipzig

Prévia completa do confronto entre Bayern de Munique e RB Leipzig pela Bundesliga. Analisamos os resultados mais recentes em competições nacionais e europeias, a fase das equipes e os principais pontos de atenção antes deste grande jogo da 6ª rodada, na noite de sábado, na Allianz Arena, em Munique.

Bayern de Munique x RB Leipzig: detalhes da partida

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Bundesliga - Rodada 6
Allianz Arena

FC Bayern de Munique e RB Leipzig entram em campo em 17 de outubro de 2026, às 16h30 GMT (12h30 EST / 17h30 BST / 18h30 SAST).

Duelo de gigantes após compromissos europeus no meio da semana

O FC Bayern de Munique volta à Allianz Arena para receber o RB Leipzig em um confronto de peso pela 6ª rodada da Bundesliga 2026/27. As duas equipes chegam à partida de sábado após disputarem a 2ª rodada da Champions League no meio da semana, o que acrescenta interesse tático ao duelo e põe à prova a profundidade dos elencos. O Bayern de Vincent Kompany busca reafirmar seu domínio no cenário nacional diante da torcida, enquanto o Leipzig de Martín Demichelis tenta aproveitar o embalo recente na competição europeia para mostrar sua força na disputa pelo título da Bundesliga.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

O empate de seis gols do Bayern em Stavanger

O Bayern de Munique chega ao confronto de sábado após um dramático empate por 3 a 3 fora de casa com o campeão norueguês Viking FK, pela Champions League, na terça-feira, 13 de outubro. Depois de sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Bayern reagiu com dois gols de Harry Kane na etapa final, aos 54 minutos, de pênalti, e aos 60, além de um gol de Luis Díaz, aos 70, antes de sofrer o empate aos 90 minutos. Após também empatar por 2 a 2 com o FC Augsburg na Bundesliga, a equipe de Kompany quer transformar a força ofensiva demonstrada em seus 28 chutes em uma vitória decisiva.

RB Leipzig v PSV Eindhoven - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

RB Leipzig chega após duas partidas seguidas sem sofrer gols

O RB Leipzig viaja a Munique cheio de confiança após conquistar duas vitórias consecutivas de destaque em competições diferentes. Depois de uma goleada por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt na Bundesliga, em 10 de outubro, a equipe de Demichelis venceu o PSV Eindhoven por 1 a 0 na Champions League na noite de terça-feira, com uma atuação disciplinada e um gol decisivo de Brajan Gruda aos 74 minutos. Embalado pelo resultado na competição europeia e por duas partidas seguidas sem sofrer gols, o Leipzig leva a Munique uma perigosa capacidade de contra-atacar.

Confronto na Allianz Arena

Do ponto de vista tático, o duelo de sábado testará a capacidade dos dois treinadores de rodar seus elencos após partidas exigentes pela Champions League. O Bayern contará com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović para ditar o ritmo no meio-campo, controlar a posse de bola e criar situações para Luis Díaz e Serge Gnabry pelas pontas. Já o Leipzig espera que Willi Orbán e Castello Lukeba, seus líderes pelo centro, resistam à pressão e acionem Antonio Nusa e Brajan Gruda, autor do gol da vitória, em contra-ataques rápidos. Com implicações para a parte de cima da tabela, a noite de sábado promete fortes emoções na Bundesliga desde o apito inicial.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Leipzig

Técnico

  • V. Kompany

O Bayern de Munique não contará com Jamal Musiala e Tarek Buchmann por lesão. Não há suspensões registradas para a equipe da casa, e novas informações sobre o elenco serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O RB Leipzig tem uma lista maior de lesionados, com Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu e Viggo Gebel indisponíveis. Não há suspensões registradas para a equipe visitante, e Martin Demichelis confirmará suas escolhas mais perto da partida.

Momento das equipes

FCB

FCB - Sequência

BOD
V5-0
ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
E2-2
VIK
E3-3
Gol marcado (sofrido)
19/6
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
RBL

RBL - Sequência

COM
D4-1
HSV
V5-0
B04
D2-0
SGE
V6-0
PSV
V1-0
Gol marcado (sofrido)
13/6
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
1/5

O Bayern de Munique venceu três, empatou duas e não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa com o Augsburg, pela Bundesliga, resultado que interrompeu o embalo criado pela vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin. Nesse período, o Bayern também venceu o Bodø/Glimt por 5 a 0 na Champions League. Ao longo dos cinco jogos, marcou 17 gols e sofreu apenas um.

O RB Leipzig venceu duas, perdeu três e não empatou nenhuma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma goleada por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, pela Bundesliga. O Leipzig também sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League e perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Bayer Leverkusen. Marcou 14 gols e sofreu 10 nos cinco jogos.

Histórico do confronto

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateLeipzig
4
1
0
Amistosos de clubes
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
FJ
Copa da Alemanha
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
5
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
6
Leipzig badge
Leipzig
RBL
0
FJ
Bundesliga
Leipzig badge
Leipzig
RBL
3
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
19Gols marcados5
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em 15 de agosto de 2026, em um amistoso de pré-temporada na Allianz Arena vencido pelo Bayern por 3 a 1. Em jogos oficiais, o Bayern tem levado a melhor: venceu um confronto pela Copa da Alemanha por 2 a 0 em fevereiro de 2026 e goleou o Leipzig por 5 a 1 fora de casa pela Bundesliga em janeiro de 2026. O Bayern venceu quatro dos últimos cinco confrontos, tendo deixado pontos pelo caminho apenas no empate por 3 a 3 pela Bundesliga em Leipzig, em maio de 2025.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
FreiburgFreiburgSCF
5410144+1013
V
E
V
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
5410114+713
E
V
V
V
V
3
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
5320164+1211
E
V
V
E
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
5311148+610
V
V
E
V
D
5
LeipzigLeipzigRBL
5302155+109
V
D
V
D
V
6
AugsburgAugsburgFCA
5221138+58
E
D
E
V
V
7
Werder BremenWerder BremenSVW
5221101008
E
V
E
V
D
8
MainzMainzM05
52121310+37
D
V
D
V
E
9
ElversbergElversbergELV
52128807
D
E
D
V
V
10
ColôniaColôniaKOE
5212810-27
V
D
E
D
V
11
StuttgartStuttgartSTU
520389-16
V
D
D
V
D
12
HamburgoHamburgoHSV
5203515-106
V
V
D
D
D
13
SchalkeSchalkeS04
512246-25
D
E
V
E
D
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
5122916-75
D
E
V
D
E
15
PaderbornPaderbornSCP
511337-44
D
V
D
D
E
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
5113517-124
V
D
D
D
E
17
HoffenheimHoffenheimTSG
5104913-43
D
D
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
5005718-110
D
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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