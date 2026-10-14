Bayern de Munique x RB Leipzig: detalhes da partida
FC Bayern de Munique e RB Leipzig entram em campo em 17 de outubro de 2026, às 16h30 GMT (12h30 EST / 17h30 BST / 18h30 SAST).
Duelo de gigantes após compromissos europeus no meio da semana
O FC Bayern de Munique volta à Allianz Arena para receber o RB Leipzig em um confronto de peso pela 6ª rodada da Bundesliga 2026/27. As duas equipes chegam à partida de sábado após disputarem a 2ª rodada da Champions League no meio da semana, o que acrescenta interesse tático ao duelo e põe à prova a profundidade dos elencos. O Bayern de Vincent Kompany busca reafirmar seu domínio no cenário nacional diante da torcida, enquanto o Leipzig de Martín Demichelis tenta aproveitar o embalo recente na competição europeia para mostrar sua força na disputa pelo título da Bundesliga.
O empate de seis gols do Bayern em Stavanger
O Bayern de Munique chega ao confronto de sábado após um dramático empate por 3 a 3 fora de casa com o campeão norueguês Viking FK, pela Champions League, na terça-feira, 13 de outubro. Depois de sair perdendo por 2 a 0 no primeiro tempo, o Bayern reagiu com dois gols de Harry Kane na etapa final, aos 54 minutos, de pênalti, e aos 60, além de um gol de Luis Díaz, aos 70, antes de sofrer o empate aos 90 minutos. Após também empatar por 2 a 2 com o FC Augsburg na Bundesliga, a equipe de Kompany quer transformar a força ofensiva demonstrada em seus 28 chutes em uma vitória decisiva.
RB Leipzig chega após duas partidas seguidas sem sofrer gols
O RB Leipzig viaja a Munique cheio de confiança após conquistar duas vitórias consecutivas de destaque em competições diferentes. Depois de uma goleada por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt na Bundesliga, em 10 de outubro, a equipe de Demichelis venceu o PSV Eindhoven por 1 a 0 na Champions League na noite de terça-feira, com uma atuação disciplinada e um gol decisivo de Brajan Gruda aos 74 minutos. Embalado pelo resultado na competição europeia e por duas partidas seguidas sem sofrer gols, o Leipzig leva a Munique uma perigosa capacidade de contra-atacar.
Confronto na Allianz Arena
Do ponto de vista tático, o duelo de sábado testará a capacidade dos dois treinadores de rodar seus elencos após partidas exigentes pela Champions League. O Bayern contará com Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlović para ditar o ritmo no meio-campo, controlar a posse de bola e criar situações para Luis Díaz e Serge Gnabry pelas pontas. Já o Leipzig espera que Willi Orbán e Castello Lukeba, seus líderes pelo centro, resistam à pressão e acionem Antonio Nusa e Brajan Gruda, autor do gol da vitória, em contra-ataques rápidos. Com implicações para a parte de cima da tabela, a noite de sábado promete fortes emoções na Bundesliga desde o apito inicial.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Bayern de Munique x Leipzig
Técnico
- V. Kompany
O Bayern de Munique não contará com Jamal Musiala e Tarek Buchmann por lesão. Não há suspensões registradas para a equipe da casa, e novas informações sobre o elenco serão acrescentadas mais perto do início da partida.
O RB Leipzig tem uma lista maior de lesionados, com Christoph Baumgartner, Forzan Assan Ouedraogo, Marc Guiu e Viggo Gebel indisponíveis. Não há suspensões registradas para a equipe visitante, e Martin Demichelis confirmará suas escolhas mais perto da partida.
Momento das equipes
O Bayern de Munique venceu três, empatou duas e não perdeu nenhuma de suas últimas cinco partidas em todas as competições. Seu jogo mais recente foi um empate por 2 a 2 fora de casa com o Augsburg, pela Bundesliga, resultado que interrompeu o embalo criado pela vitória por 7 a 0 sobre o Union Berlin. Nesse período, o Bayern também venceu o Bodø/Glimt por 5 a 0 na Champions League. Ao longo dos cinco jogos, marcou 17 gols e sofreu apenas um.
O RB Leipzig venceu duas, perdeu três e não empatou nenhuma de suas últimas cinco partidas. Seu resultado mais recente foi uma goleada por 6 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt, pela Bundesliga. O Leipzig também sofreu uma derrota por 4 a 1 para o Como na Champions League e perdeu por 2 a 0 fora de casa para o Bayer Leverkusen. Marcou 14 gols e sofreu 10 nos cinco jogos.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as duas equipes aconteceu em 15 de agosto de 2026, em um amistoso de pré-temporada na Allianz Arena vencido pelo Bayern por 3 a 1. Em jogos oficiais, o Bayern tem levado a melhor: venceu um confronto pela Copa da Alemanha por 2 a 0 em fevereiro de 2026 e goleou o Leipzig por 5 a 1 fora de casa pela Bundesliga em janeiro de 2026. O Bayern venceu quatro dos últimos cinco confrontos, tendo deixado pontos pelo caminho apenas no empate por 3 a 3 pela Bundesliga em Leipzig, em maio de 2025.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|5
|4
|1
|0
|14
|4
|+10
|13
V
E
V
V
V
|2
|5
|4
|1
|0
|11
|4
|+7
|13
E
V
V
V
V
|3
|5
|3
|2
|0
|16
|4
|+12
|11
E
V
V
E
V
|4
|5
|3
|1
|1
|14
|8
|+6
|10
V
V
E
V
D
|5
|5
|3
|0
|2
|15
|5
|+10
|9
V
D
V
D
V
|6
|5
|2
|2
|1
|13
|8
|+5
|8
E
D
E
V
V
|7
|5
|2
|2
|1
|10
|10
|0
|8
E
V
E
V
D
|8
|5
|2
|1
|2
|13
|10
|+3
|7
D
V
D
V
E
|9
|5
|2
|1
|2
|8
|8
|0
|7
D
E
D
V
V
|10
|5
|2
|1
|2
|8
|10
|-2
|7
V
D
E
D
V
|11
|5
|2
|0
|3
|8
|9
|-1
|6
V
D
D
V
D
|12
|5
|2
|0
|3
|5
|15
|-10
|6
V
V
D
D
D
|13
|5
|1
|2
|2
|4
|6
|-2
|5
D
E
V
E
D
|14
|5
|1
|2
|2
|9
|16
|-7
|5
D
E
V
D
E
|15
|5
|1
|1
|3
|3
|7
|-4
|4
D
V
D
D
E
|16
|5
|1
|1
|3
|5
|17
|-12
|4
V
D
D
D
E
|17
|5
|1
|0
|4
|9
|13
|-4
|3
D
D
V
D
D
|18
|5
|0
|0
|5
|7
|18
|-11
|0
D
D
D
D
D