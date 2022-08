Bayern de Munique x Mönchengladbach: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do Campeonato Alemão

Jogo acontece neste sábado (27), pela quarta rodada da Bundesliga; veja como acompanhar na internet

Valendo a liderança, Bayern de Munique e Mönchengladbach se enfrentam neste sábado (27), na Allianz Arena, a partir das 13h30 (de Brasília), pela quarta rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do One Football, no streaming.

Com 100% de aproveitamento na Bundesliga, o Bayern de Munique busca emplacar a quarta vitória consecutiva. Nos três primeiros jogos, bateu o Eintracht, Wolfsburg e o Bochum.

Para o confronto em casa, Alphonso Davies, Jamal Musiala e Eric Choupo-Moting, recuperados de suas respectivas lesões, retornam, mas Leon Goretzka, com lesão no joelho, segue fora.

Do outro lado, o Mönchengladbach, com sete pontos (duas vitórias e um empate), não poderá contar com Torben Musel e Lainer.

Em 116 jogos disputados entre as equipes, o Bayern de Munique soma 55 vitórias, contra 28 do Mönchengladbach, além de 33 empates. No último confronto, válido pelo returno da Bundesliga 21/22, o Mönchengladbach venceu por 2 a 1.

Prováveis escalações

Possível escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, De Ligt, Hernandez, Davies; Sabitzer, Kimmich; Gnabry, Muller, Musiala; Mane.

Possível escalação do Mönchengladbach: Sommer; Scally, Itakura, Elvedi, Netz; Kramer, Kone, Neuhaus; Hofmann, Thuram, Plea.

Desfalques da partida

Bayern de Munique:

Dayot Upamecano: poupado.

Leon Goretzka: lesionado.

Mönchengladbach:

Lainer e Torben Musel: lesionados.

Quando é?

JOGO Bayern de Munique x Mönchengladbach DATA Sábado, 27 de agosto de 2022 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Bayern de Munique

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern 2 x 0 Wolfsburg Bundesliga 14 de agosto de 2022 Bochum 0 x 7 Bayern Bundesliga 21 de agosto de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Viktoria Koln x Bayern Copa da Alemanha 31 de agosto de 2022 15h45 (de Brasília) Union Berlin x Bayern Bundesliga 3 de setembro de 2022 10h30 (de Brasília)

Mönchengladbach

JOGO CAMPEONATO DATA Schalke 2 x 2 Mönchengladbach Bundesliga 13 de agosto de 2022 Mönchengladbach 1 x 0 Hertha Berlim Bundesliga 19 de agosto de 2022

Próximas partidas