Bayern de Munique x Manchester City: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais do amistoso

Partida acontece nesta sexta-feira (22), em amistoso

Bayern de Munique e Manchester City se enfrentam neste sábado (23), em Wisconsin, a partir das 20h (de Brasília), em amistoso preparatório para a temporada 2022/23. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN, na TV fechada, e do Star+, no streaming.

Com a temporada 2022/23 batendo à porta, as equipes devem iniciar o amistoso deste sábado com o que tiverem de melhor disponível.

De um lado, o Bayern faz os ajustes finais já visando a Supercopa da Alemanha, enquanto do Outro, o Manchester City pode ter Haaland pela primeira vez como titular, também de olho na Supercopa Inglesa.

Prováveis escalações

Possível escalação do Manchester City: Ederson; Walker, Mbete, Ake, Cancelo; Bernardo, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Grealish.

Possível escalação do Bayern de Munique: Neuer; Mazraoui, De Ligt, Hernandez, Davies; Coman, Kimmich, Gravenberch, Sane; Muller, Mane.

Desfalques da partida

Manchester City:

Aymeric Laporte: lesionado.

Phil Foden, John Stones e Ilkay Gundogan: não cumpriram os requisitos para entrar nos EUA.

Bayern de Munique:

Goretzka: lesionado.

Quando é?

JOGO Bayern de Munique x Manchester City DATA Sábado, 23 de julho de 2022 LOCAL Lambeau Field, Wisconsin - EUA HORÁRIO 20h (de Brasília)

Últimos resultados e próximos jogos

Manchester City

JOGO CAMPEONATO DATA Manchester City 2 x 1 América-MEX Amistoso 20 de abril de 2022 Real Madrid 3 x 1 Manchester City Champions League 4 de maio de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Liverpool x Manchester City Supercopa da Inglesa 30 de julho de 2022 13h (de Brasília) West Ham x Manchester City Premier League 7 de julho de 2022 12h30 (de Brasília)

Bayern de Munique

JOGO CAMPEONATO DATA DC United 2 x 6 Bayern Amistoso 20 de julho de 2022 Bayern x Villarreal Champions League 12 de maio de 2022

Próximas partidas