Prévia de Bayern x Magdeburg pela Copa da Alemanha
Vencedor da Bola de Ouro, Kane lidera o Bayern
O Bayern de Munique recebe o Magdeburg na Allianz Arena pela Copa da Alemanha na quarta-feira, 28 de outubro, às 15h (EST) e 19h (GMT). Recém-eleito vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane pode não começar como titular, mas certamente estará na boca de todos.
Bayern volta à liderança da Bundesliga
Apesar da ausência do técnico Vincent Kompany, que desmaiou na sexta-feira enquanto acompanhava um treino, o Bayern venceu o Freiburg por 3 a 1 em seu último jogo pela Bundesliga e voltou à liderança da tabela. Foi um ótimo resultado para o Bayern, que havia empatado três dos quatro jogos anteriores em todas as competições. A equipe tem tido dificuldades para passar sem sofrer gols: foi vazada nove vezes nas últimas cinco partidas, mas marcou 16 gols nesse período.
Por que o Magdeburg não tentaria surpreender?
O Magdeburg está em quinto lugar na segunda divisão alemã, com 16 pontos após nove jogos, apenas dois atrás do vice-líder Nurnberg. A equipe chegará confiante depois de golear o Karlsruher por 6 a 1 em sua última partida.
Estatísticas e desfalques
- Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz e Aleksandar Pavlovic estão fora pelo Bayern.
- O Magdeburg chegou às oitavas de final da Copa da Alemanha duas vezes nas últimas três temporadas.
- Os últimos cinco jogos do Bayern em todas as competições tiveram um total de 25 gols.
Prováveis escalações
Bayern: Urbig; Boey, Buchmann, Ito, Laimer; Daiber, Ndiaye; Karl, Gnabry, Saibari; Kane
Magdeburg: Reimann; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger; Hyrylainen, Chavez, Musel; Iyoha, Zukowski, Atik
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Bayern de Munique x Magdeburg
Técnico
- V. Kompany
Vincent Kompany consta nos dados como técnico do Bayern de Munique, mas, na prática, Danks comandará a equipe após Kompany desmaiar e ser hospitalizado na última sexta-feira. A situação completa dos desfalques por lesão do Bayern, entre eles Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic e Bara Ndiaye, ainda não foi formalmente atualizada para esta partida. Mais informações sobre a equipe serão acrescentadas perto do início do jogo.
Pelo Magdeburg, Petrik Sander comanda a equipe no confronto. Não há informações específicas sobre lesões ou suspensões neste momento, e são esperadas atualizações sobre o elenco antes da partida.
Momento das equipes
O Bayern de Munique somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Freiburg, pela Bundesliga, depois de um empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League. Antes disso, em outubro, goleou o RB Leipzig por 6 a 1. Nessas cinco partidas, o Bayern marcou 16 gols e sofreu nove, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto certa vulnerabilidade defensiva.
Nos últimos cinco jogos, o Magdeburg obteve três vitórias, um empate e uma derrota. A equipe goleou o Karlsruher SC por 6 a 1 em seu compromisso mais recente pela segunda divisão alemã e, antes disso, venceu o Hannover 96 por 3 a 0 e o Kaiserslautern pelo mesmo placar. Sua única derrota na sequência foi por 2 a 0 para o Dynamo Dresden. Ao todo, marcou 13 gols e sofreu três nessas cinco partidas.
Histórico do confronto
Confrontos
Os dois clubes se enfrentaram duas vezes no histórico disponível. O confronto mais recente foi pela Copa da Alemanha, em 1º de novembro de 2000, e terminou em 1 a 1, com mando do Magdeburg. Antes disso, em um amistoso disputado em maio de 2009, o Bayern venceu o Magdeburg fora de casa por 3 a 2. Nos dois jogos listados, o Bayern soma uma vitória e um empate.