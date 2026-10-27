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Copa da Alemanha
team-logoBayern de Munique
Allianz Arena
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Bayern de Munique x Magdeburg pela Copa da Alemanha: tudo o que você precisa saber

Bayern de Munique x Magdeburg
Bayern de Munique
Magdeburg
Copa da Alemanha
H. Kane

Prévia completa de Bayern de Munique x Magdeburg pela Copa da Alemanha. Será que o time da segunda divisão pode surpreender Harry Kane e companhia?

Prévia de Bayern x Magdeburg pela Copa da Alemanha

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Copa da Alemanha - Rodada 2
Allianz Arena

Vencedor da Bola de Ouro, Kane lidera o Bayern

O Bayern de Munique recebe o Magdeburg na Allianz Arena pela Copa da Alemanha na quarta-feira, 28 de outubro, às 15h (EST) e 19h (GMT). Recém-eleito vencedor da Bola de Ouro, Harry Kane pode não começar como titular, mas certamente estará na boca de todos.

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2026Getty Images

Bayern volta à liderança da Bundesliga

Apesar da ausência do técnico Vincent Kompany, que desmaiou na sexta-feira enquanto acompanhava um treino, o Bayern venceu o Freiburg por 3 a 1 em seu último jogo pela Bundesliga e voltou à liderança da tabela. Foi um ótimo resultado para o Bayern, que havia empatado três dos quatro jogos anteriores em todas as competições. A equipe tem tido dificuldades para passar sem sofrer gols: foi vazada nove vezes nas últimas cinco partidas, mas marcou 16 gols nesse período.

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images

Por que o Magdeburg não tentaria surpreender?

O Magdeburg está em quinto lugar na segunda divisão alemã, com 16 pontos após nove jogos, apenas dois atrás do vice-líder Nurnberg. A equipe chegará confiante depois de golear o Karlsruher por 6 a 1 em sua última partida.

Estatísticas e desfalques

  • Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Luis Diaz e Aleksandar Pavlovic estão fora pelo Bayern.
  • O Magdeburg chegou às oitavas de final da Copa da Alemanha duas vezes nas últimas três temporadas.
  • Os últimos cinco jogos do Bayern em todas as competições tiveram um total de 25 gols.
FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHGetty Images

Prováveis escalações

Bayern: Urbig; Boey, Buchmann, Ito, Laimer; Daiber, Ndiaye; Karl, Gnabry, Saibari; Kane

Magdeburg: Reimann; Nadjombe, Muller, McNulty, Nollenberger; Hyrylainen, Chavez, Musel; Iyoha, Zukowski, Atik

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Magdeburg

Técnico

  • V. Kompany

Vincent Kompany consta nos dados como técnico do Bayern de Munique, mas, na prática, Danks comandará a equipe após Kompany desmaiar e ser hospitalizado na última sexta-feira. A situação completa dos desfalques por lesão do Bayern, entre eles Neuer, Kimmich, Musiala, Diaz, Pavlovic e Bara Ndiaye, ainda não foi formalmente atualizada para esta partida. Mais informações sobre a equipe serão acrescentadas perto do início do jogo.

Pelo Magdeburg, Petrik Sander comanda a equipe no confronto. Não há informações específicas sobre lesões ou suspensões neste momento, e são esperadas atualizações sobre o elenco antes da partida.

Momento das equipes

FCB

FCB - Sequência

FCA
E2-2
VIK
E3-3
RBL
V6-1
ARS
E2-2
SCF
V1-3
Gol marcado (sofrido)
16/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
FCM

FCM - Sequência

FCK
V3-0
GFT
E1-1
H96
V3-0
DOD
D2-0
KSC
V6-1
Gol marcado (sofrido)
13/4
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bayern de Munique somou duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos em todas as competições. A partida mais recente foi uma vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o Freiburg, pela Bundesliga, depois de um empate por 2 a 2 com o Arsenal na Champions League. Antes disso, em outubro, goleou o RB Leipzig por 6 a 1. Nessas cinco partidas, o Bayern marcou 16 gols e sofreu nove, números que refletem tanto sua produção ofensiva quanto certa vulnerabilidade defensiva.

Nos últimos cinco jogos, o Magdeburg obteve três vitórias, um empate e uma derrota. A equipe goleou o Karlsruher SC por 6 a 1 em seu compromisso mais recente pela segunda divisão alemã e, antes disso, venceu o Hannover 96 por 3 a 0 e o Kaiserslautern pelo mesmo placar. Sua única derrota na sequência foi por 2 a 0 para o Dynamo Dresden. Ao todo, marcou 13 gols e sofreu três nessas cinco partidas.

Histórico do confronto

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateMagdeburg
1
0
1
Amistosos de clubes
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Copa da Alemanha
Magdeburg badge
Magdeburg
FCM
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
3Gols marcados2
Jogos sobre 2.5 gols1/2
Ambas as equipes marcaram1/2

Os dois clubes se enfrentaram duas vezes no histórico disponível. O confronto mais recente foi pela Copa da Alemanha, em 1º de novembro de 2000, e terminou em 1 a 1, com mando do Magdeburg. Antes disso, em um amistoso disputado em maio de 2009, o Bayern venceu o Magdeburg fora de casa por 3 a 2. Nos dois jogos listados, o Bayern soma uma vitória e um empate.

Classificação

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