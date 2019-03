Bayern de Munique x Liverpool: Horário, local, onde assistir e prováveis escalações

Na ida, um 0 a 0 deixou tudo em aberto para o segundo confronto na Alemanha

Promessa de jogão! Nesta quarta-feira (13), o de Munique recebe o , pelo jogo de volta das oitavas de final após o empate sem gols na na última semana.

Apesar do empate com gol classificar a equipe inglesa, os bávaros, além de contar com os seus torcedores no Allianz Arena, em Munique, também chegam com mais confiança após a liderança do Campeonato Alemão, conquistada no último domingo (10).

Veja informações da partida!

JOGO Bayern de Munique x Liverpool DATA Quarta-feira, 13 de março LOCAL Allianz Arena - Munique, HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE ASSISTIR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão no canal TNT, na TV fechada. Além disso, a página do Facebook do Esporte Interativo passará o duelo. Aqui, na Goal , você também poderá acompanhar todos os lances do duelo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

Jogando em casa, o Bayern de Munique entra em campo com o apoio de seus torcedores, que não sabem o que é perder há sete jogos. Além do mais, contam com jogadores em grande fase, como Robert Lewandwoski, que se tornou o maior artilheiro estrangeiro da , além de James Rodríguez, que após lesões e partidas ruins, reencontrou seu futebol e vive sua melhor fase. Nos últimos três jogos, marcou um gol e deu duas assistências.

"Eu acredito que vai ser um jogo mais ofensivo do que o que vimos em Anfield. Nós vamos jogar em casa, os torcedores na Allianz Arena vão apoiar muito. Estamos em casa e queremos vencer ", disse o goleiro Neuer.

DESFALQUES

Apesar da confiança, o técnico Niko Kovac terá importantes desfalques: Kimmich e Muller estão suspensos, enquanto Robben e Tolisso estão lesionados.

Provável escalação:

LIVERPOOL

Por outro lado, os Reds contam com a grande fase de Mané (17 gols e três assistências em 36 jogos), além do brasileiro Firmino e Salah.

Enquanto a equipe inglesa se classifica com um empate com gols, o técnico Klopp pediu "doação" aos seus jogadores no duelo de logo mais.

"Eles tem, obviamente, jogadores muito fortes, mas se nós estivermos no nosso melhor podemos ser excepcionais. Se jogarmos um jogo de forma "normal" não teremos chance alguma e então vamos nos desclassificar. Mas se nós soubermos nos pressionar e jogar futebol de forma apropriada, então teremos chances", disse.

Mais artigos abaixo

DESFALQUES: Gomez e Chamberlain desfalcam o clube inglês. Por outro lado, Virgil van Dijk retornar após cumprir suspensão.

Provável escalação: