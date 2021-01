Bayern de Munique x Hoffenheim: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (30), pela 19ª rodada da Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

Defendendo a ponta da Bundesliga, o Bayern de Munique recebe o Hoffenheim neste sábado (30), às 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena, em duelo válido pela 19ª rodada do alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pelo aplicativo. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Hoffenheim DATA Sábado, 30 de janeiro de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

Os Bávaros defendem a liderança do alemão/ Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo OneFootball, no aplicativo. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

O Bayern de Munique entra em campo para seguir defendendo a liderança da Bundesliga. Para o duelo deste sábado, os bávaros não terão Tolisso e Nianzou, lesionados. O técnico Flick deve decidir entre Sule e Pavard na lateral-direita.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

HOFFENHEIM

Na parte debaixo da tabela, o Hoffenheim vem de resultados positivos no alemão e quer surpreender o poderoso rival. A equipe tem vários desfalques: Bicakcic, Hubner e Stafylidis estão fora do jogo. Já Grillitsch, Geiger, Skov e Akpoguma seguem com problemas físicos e não devem ir à Munique.

Provável escalação do Hoffenheim: Baumann; Kasim, Vogt, Posch; Gacinovic, Samassekou, Rudy, John; Baumgartner; Bebou, Kramaric.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Schalke 0 x 4 Bayern de Munique Bundesliga 24 de janeiro de 2021 Augsburg 0 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 20 de janeiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Hertha Berlin x Bayern de Munique Bundesliga 5 de fevereiro de 2021 16h30 (de Brasília) A confirmar x Bayern de Munique Mundial de Clubes 8 de fevereiro de 2021 15h (de Brasília)

HOFFENHEIM

JOGO CAMPEONATO DATA Hoffenheim 3 x 0 Colônia Bundesliga 24 de janeiro de 2021 Hertha Berlin 0 x 3 Hoffenheim Bundesliga 19 de janeiro de 2021

Próximas partidas