Bayern de Munique x Greuther Fürth: onde assistir ao vivo, horário e informações da Bundesliga 2021-22

Bayern e Greuther Fürth se enfrentam neste domingo (20), na Allianz Arena, a partir das 11h30 (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Alemão. A partida terá transmissão ao vivo da Band, na tv aberta, e do One Football, na internet. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja mais informações da partida!

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Bayern x Greuther Fürth DATA Domingo, 19 de fevereiro de 2022 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 11h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A Band, na TV aberta, e o One Football, na internet, são os canais e veículos que vão transmitir o jogo deste domingo, na Allianz Arena. Na GOAL, o torcedor poderá acompanhar os principais lances em tempo real.

MAIS INFORMAÇÕES

O Baeryn chega para esta partida da 23ª rodada do Campeonato Alemão 2021-22 após duas partidas sem vencer - uma pela Bundesliga, outra pela Champions League - fato que não ocorria desde abril de 2021. Os Bávaros ocupam a 1ª colocação do campeonato, com 52 pontos.

Já o Greuther Fürth vem de vitória sobre o Hertha Berlim, por 2 a 1. Apesar da vitória, o Greuther segue na lanterna da competição, com apenas 13 pontos.

ÚLTIMOS RESULTADOS E PRÓXIMOS JOGOS

BAYERN

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Bochum 4x2 Bayern Bundesliga 12 de fevereiro de 2022 RB Salzburg 1x1 Bayern Champions League 16 de fevereiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Eintracht Frankfurt x Bayern Bundesliga 26 de fevereiro de 2022 14h30 (de Brasília) Bayern x Bayer Leverkusen Bundesliga 5 de março de 2022 11h30 (de Brasília)

GREUTHER FÜRTH

Últimas partidas

Mais artigos abaixo

JOGO CAMPEONATO DATA Wolfsburg 4x1 Greuther Fürth Bundesliga 6 de fevereiro de 2022 Greuther Fürth 2x1 Hertha Bundesliga 12 de fevereiro de 2022

Próximas partidas