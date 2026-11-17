Bayern de Munique x Colônia: detalhes da partida
Bundesliga retorna após a pausa de novembro para as seleções com um clássico duelo de Davi contra Golias
O Bayern de Munique recebe o Colônia na Allianz Arena, em Munique, pela Bundesliga. O campeão ocupa uma posição dominante no campeonato, mas precisa lidar com uma lista crescente de lesionados.
A equipe de Vincent Kompany lidera a Bundesliga e atravessa um bom momento em diferentes competições. O próprio treinador, porém, só voltou recentemente ao centro de treinamento após passar um período no hospital por um problema de saúde. A expectativa é que ele retorne ao banco de reservas depois da pausa para as seleções.
A situação das lesões no Bayern continua preocupante. Jamal Musiala e Luis Diaz vêm retomando gradualmente os treinos e devem voltar, mas Serge Gnabry e Ismael Saibari estão fora pelo restante do ano. O problema mais recente veio quando Alphonso Davies sofreu uma ruptura muscular na parte posterior da coxa esquerda enquanto defendia o Canadá. O clube confirmou que ele ficará afastado por várias semanas.
O Colônia chega à Allianz Arena em uma fase difícil, ocupando a 15ª posição na Bundesliga. A equipe de Rene Wagner venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo campeonato e precisará apresentar seu melhor futebol para causar problemas ao anfitrião.
O time visitante também enfrenta problemas com lesões: Imad Rondic, Timo Huebers, Rav van den Berg, Thijs Dallinga e Ragnar Ache estão fora da viagem a Munique.
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Prováveis escalações de Bayern de Munique x Colônia
Técnico
- V. Kompany
Momento das equipes
Histórico do confronto
Confrontos
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|9
|6
|3
|0
|29
|9
|+20
|21
V
E
V
V
E
|2
|9
|6
|3
|0
|16
|7
|+9
|21
V
E
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|3
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|20
|10
|+10
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|4
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|3
|27
|13
|+14
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|5
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|2
|17
|15
|+2
|15
D
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V
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E
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|4
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|18
|-1
|13
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|0
|12
V
V
D
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|5
|16
|17
|-1
|12
V
D
V
V
D
|10
|9
|3
|3
|3
|15
|20
|-5
|12
E
V
D
V
D
|11
|9
|4
|0
|5
|10
|20
|-10
|12
V
D
D
V
V
|12
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|3
|1
|5
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|19
|-1
|10
D
D
D
V
D
|13
|9
|2
|4
|3
|8
|11
|-3
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E
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|20
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|3
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|5
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D
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E
D
D
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|9
|1
|1
|7
|12
|25
|-13
|4
D
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D
D