Bayern de Munique x Colônia: detalhes da partida

Bundesliga - Rodada 10 20 de nov. de 2026 - 14:30 Allianz Arena

Bundesliga retorna após a pausa de novembro para as seleções com um clássico duelo de Davi contra Golias

O Bayern de Munique recebe o Colônia na Allianz Arena, em Munique, pela Bundesliga. O campeão ocupa uma posição dominante no campeonato, mas precisa lidar com uma lista crescente de lesionados.

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A equipe de Vincent Kompany lidera a Bundesliga e atravessa um bom momento em diferentes competições. O próprio treinador, porém, só voltou recentemente ao centro de treinamento após passar um período no hospital por um problema de saúde. A expectativa é que ele retorne ao banco de reservas depois da pausa para as seleções.

A situação das lesões no Bayern continua preocupante. Jamal Musiala e Luis Diaz vêm retomando gradualmente os treinos e devem voltar, mas Serge Gnabry e Ismael Saibari estão fora pelo restante do ano. O problema mais recente veio quando Alphonso Davies sofreu uma ruptura muscular na parte posterior da coxa esquerda enquanto defendia o Canadá. O clube confirmou que ele ficará afastado por várias semanas.

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O Colônia chega à Allianz Arena em uma fase difícil, ocupando a 15ª posição na Bundesliga. A equipe de Rene Wagner venceu apenas um dos últimos cinco jogos pelo campeonato e precisará apresentar seu melhor futebol para causar problemas ao anfitrião.

O time visitante também enfrenta problemas com lesões: Imad Rondic, Timo Huebers, Rav van den Berg, Thijs Dallinga e Ragnar Ache estão fora da viagem a Munique.

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