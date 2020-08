Bayern de Munique x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário, escalação e as últimas notícias

Equipes entram em campo neste sábado (7), pelas oitavas de final da Champions League; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Um dos grandes favoritos ao título da , o de Munique encara o neste sábado (8), às 16h (de Brasília), no duelo de volta das oitavas de final da UCL. Como venceu a primeira partida por 3 a 0, os alemães podem até perder por três gols de diferença que estará classificado. Caso os Blues repitam o placar de 3 a 0, leva a disputa para a prorrogação (ou para os pênaltis). A partida terá transmissão ao vivo no canal TNT, na TV fechada, no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida antes da úlima mudança

QUANDO SERÁ?

JOGO Bayern de Munique x Chelsea DATA Sexta-feira, 8 de agosto de 2020 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo entre as equipes terá transmissão do TNT, na TV fechada, no Facebook do Esporte Interativo, além do EI Plus. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Muito próximo da classificação às quartas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique chega embalado após a conquista do título da 2019/20, além da campanha impecável na UCL. Até o momento, são seis vitórias, 24 gols marcados e cinco sofridos. Aproveitamento de 100%.

O único desfalque do técnico Hansi Flick é Pavard, com lesão no tornozelo. Kimmich é o seu provável substituto.

Por outro lado, o Chelsea possui uma lista extensa de desfalque para o duelo na . Enquanto Alonso e Jorginho estão suspensos, Loftus-Cheek, Pulišić, Azpilicueta, Pedro e Gilmour estão lesionados e não entram em campo.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski.

Provável escalação do Chelsea: Caballero; Rüdiger, Christensen, Zouma; James, Kovačić, Barkley, Emerson; Monte, Giroud, Hudson-Odoi.

ÚLTIMOS JOGOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 4 Bayern de Munique Bundesliga 27 de junho de 2020 2 x 4 Bayern de Munique 4 de julho de 2020

CHELSEA