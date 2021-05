Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Os times entram em campo neste sábado (8), pela Bundesliga; veja como acompanhar ao vivo na internet

O líder Bayern de Munique recebe o Borussia Monchengladbach neste sábado (8), às 13h30 (de Brasília), pela 32ª rodada da Bundesliga, precisando apenas de uma vitória para se sagrar campeão alemão. A partida terá transmissão ao vivo pelo app da OneFootball, por streaming. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach DATA Sábado, 8 de maio de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 13h30 (de Brasília)

Bayern pode ser campeão da Bundesliga / Foto: Getty Images

O aplicativo OneFootball, em streaming, é quem vai passar o jogo deste sáabdo, às 13h30 (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

Após ser derrotado pelo Mainz 05 na última rodada, o Bayern perdeu a chance de se sagrar campeão nacional, mas segue precisando apenas de uma vitória em três jogos para ficar com o título e seguir com a hegemonia na Alemanha .

Para o duelo, o time terá dois desfalques: Douglas Costa, ainda lesionado, está vetado, enquanto Tolisso é dúvida e está em processo de recuperação.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Goretzka; Gnabry, Müller e Coman; Lewandowski.

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

Na sétima colocação, o Borussia Monchengladbach ainda tem pelo que lutar no campeonato: o time espera pela decisão da Copa da Alemanha, entre Borussia Dortmund e RB Leipzig, que deve liberar mais uma vaga para competições continentais no Campeonato Alemão. Assim, ainda pode se classificar para a Liga Europa, caso ultrapasse o Bayer Leverkusen, na sexta posição, ou jogar a edição inaugural da Liga Conferência Europa, se ficar em sétimo.

De qualquer jeito, como o Union Berlin está na cola , a vitória diante do Bayern acaba se tornando fundamental para as ambições do Monchengladbach na temporada: o time irá com força máxima, contando com o retorno de Sommer, suspenso nos últimos dois jogos. Stindl, Hofmann, Lazaro, Zakaria e Lainer também se recuperaram de suas várias lesões e poderão entrar em campo.

Provável escalação do Borussia Monchengladbach: Sommer; Lainer, Elvedi, Ginter e Bensabaini; Neuhaus e Zakaria; Lazaro, Hofmann e Thuram; Plea.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 0 Beyer Leverkusen Bundesliga 20 de abril de 2021 Mainz 05 2 x 1 Bayern Bundesliga 24 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Freiburg x Bayern de Munique Bundesliga 15 de maio de 2021 10h30 (de Brasília) Bayern de Munique x Augsburg Bundesliga 22 de maio de 2021 10h30 (de Brasília)

BORUSSIA MONCHENGLADBACH

JOGO CAMPEONATO DATA Hoffenheim 3 x 2 Borussia Monchengladbach Bundesliga 21 de abril de 2021 Borussia Monchengladbach 5 x 0 Arminia Bielefeld Bundesliga 25 de abril de 2021

Próximas partidas