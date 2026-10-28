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Bundesliga
team-logoBayern de Munique
Allianz Arena
team-logoBorussia Dortmund
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Bayern de Munique x Borussia Dortmund pela Bundesliga: gigantes se enfrentam no Der Klassiker

Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Bundesliga
Bayern de Munique
Borussia Dortmund

Após uma vitória eficiente por 3 a 1 fora de casa sobre o Freiburg, o Bayern de Munique, que persegue a liderança da tabela, recebe um Borussia Dortmund revigorado pela dramática vitória por 3 a 2 sobre o Werder Bremen no meio da semana, pela Copa da Alemanha.

Bayern de Munique x Borussia Dortmund: detalhes da partida

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Bundesliga - Rodada 8
Allianz Arena

Allianz Arena põe à prova a determinação do Borussia Dortmund

O Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund na Allianz Arena, em Munique, em um dos confrontos mais intensos da Bundesliga. As equipes se enfrentam no topo da tabela: após sete rodadas, o Bayern ocupa a primeira posição e o Dortmund, a segunda.

O Bayern chega a este jogo em circunstâncias incomuns. O técnico Vincent Kompany sofreu um colapso no centro de treinamento na sexta-feira e foi levado ao hospital, deixando o cotécnico Aaron Danks no comando da equipe. Danks conduziu o Bayern à vitória por 3 a 1 sobre o Freiburg no domingo e continuará na função até que Kompany seja liberado para voltar, o que deve levar pelo menos várias semanas.

Apesar da turbulência, o elenco do Bayern teve uma atuação segura contra o Freiburg. Dayot Upamecano abriu o placar, Serge Gnabry fez o segundo e Michael Olise garantiu a vitória nos acréscimos, após um fim de jogo tenso. O resultado mantém o Bayern na liderança da Bundesliga, com 17 pontos.

Borussia Dortmund v SV Werder Bremen - DFB Cup 2026/27Getty Images

O Dortmund chega à partida em boa fase sob o comando do técnico Niko Kovac. A equipe venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 em seu compromisso mais recente pela Bundesliga e somou pontos em jogos difíceis fora de casa nas últimas semanas. O Dortmund tem a mesma pontuação do Bayern, ficando atrás apenas no saldo de gols.

A lista de desfalques por lesão do Bayern continua longa. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic e Tarek Buchmann estão indisponíveis. O Dortmund não conta com Emre Can, Giannis Konstantelias e Justin Lerma.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Borussia Dortmund

Técnico

  • V. Kompany

O Bayern de Munique voltará a ter um número significativo de desfalques entre os jogadores do time principal. O goleiro Manuel Neuer, o ponta Luis Diaz, os meio-campistas Jamal Musiala e Aleksandar Pavlovic e o defensor Tarek Buchmann constam na lista de lesionados. O técnico Vincent Kompany também segue indisponível, e o cotécnico Aaron Danks continua à frente da equipe à beira do campo. Informações sobre as prováveis escalações serão acrescentadas mais perto do início da partida.

O Borussia Dortmund chega ao confronto sem Emre Can, Giannis Konstantelias e Justin Lerma, todos lesionados. Nenhuma das equipes tem jogadores listados como suspensos. A provável escalação titular da equipe do técnico Niko Kovac ainda não foi confirmada e será atualizada antes da partida.

Momento das equipes

FCB

FCB - Sequência

FCA
E2-2
VIK
E3-3
RBL
V6-1
ARS
E2-2
SCF
V1-3
Gol marcado (sofrido)
16/9
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
5/5
BVB

BVB - Sequência

BOD
D1-0
FCU
E0-0
SAB
V1-2
SGE
V1-0
SVW
V3-2
Gol marcado (sofrido)
6/4
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bayern de Munique registrou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O compromisso mais recente foi a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o SC Freiburg pela Bundesliga. Antes disso, empatou em 2 a 2 com o Arsenal na Champions League e venceu o RB Leipzig por 6 a 1 na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o Bayern marcou 16 gols e sofreu nove. A vitória por 6 a 1 sobre o Leipzig se destaca como sua atuação mais dominante nessa sequência.

O Borussia Dortmund venceu dois jogos, empatou dois e perdeu um dos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga. Nesse período, também venceu o Sabah FK por 2 a 1 fora de casa na Champions League e empatou em 0 a 0 com o Union Berlin pelo campeonato. O Dortmund marcou quatro gols e sofreu três nas cinco partidas, com a única derrota diante do Bodoe/Glimt na Champions League.

Histórico do confronto

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateBorussia Dortmund
3
2
0
Supercopa da Alemanha
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
3
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
FJ
Bundesliga
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
2
FJ
Bundesliga
Borussia Dortmund badge
Borussia Dortmund
BVB
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
10Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram5/5

O encontro mais recente entre as equipes ocorreu na Supercopa, em 22 de agosto de 2026, quando o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1. Antes disso, o Bayern venceu o Dortmund por 3 a 2 fora de casa pela Bundesliga, em 28 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três vezes, houve um empate e o Dortmund conquistou uma vitória. O Bayern marcou 10 gols nesses cinco encontros e sofreu sete.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
7520256+1917
V
V
E
V
V
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
7520124+817
V
E
E
V
V
3
FreiburgFreiburgSCF
7412169+713
D
D
V
E
V
4
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
74121612+413
D
V
V
V
E
5
LeipzigLeipzigRBL
74032011+912
V
D
V
D
V
6
Werder BremenWerder BremenSVW
73311514+112
V
E
E
V
E
7
MainzMainzM05
73131613+310
D
V
D
V
D
8
ElversbergElversbergELV
73131215-310
D
V
D
E
D
9
AugsburgAugsburgFCA
72321713+49
E
D
E
D
E
10
HoffenheimHoffenheimTSG
7304141409
V
V
D
D
V
11
HamburgoHamburgoHSV
7304616-109
D
V
V
V
D
12
ColôniaColôniaKOE
7223811-38
E
D
V
D
E
13
PaderbornPaderbornSCP
722369-38
V
E
D
V
D
14
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
72231017-78
D
V
D
E
V
15
StuttgartStuttgartSTU
72051013-36
D
D
V
D
D
16
SchalkeSchalkeS04
713347-36
E
D
D
E
V
17
Union BerlinUnion BerlinFCU
7133618-126
E
E
V
D
D
18
Borussia MönchengladbachBorussia MönchengladbachBMG
71061122-113
V
D
D
D
D
Champions League
UEFA Europa League
Classificação à UEFA Conference League
Play-off do Rebaixamento
Rebaixamento

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