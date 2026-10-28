Bayern de Munique x Borussia Dortmund: detalhes da partida
Allianz Arena põe à prova a determinação do Borussia Dortmund
O Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund na Allianz Arena, em Munique, em um dos confrontos mais intensos da Bundesliga. As equipes se enfrentam no topo da tabela: após sete rodadas, o Bayern ocupa a primeira posição e o Dortmund, a segunda.
O Bayern chega a este jogo em circunstâncias incomuns. O técnico Vincent Kompany sofreu um colapso no centro de treinamento na sexta-feira e foi levado ao hospital, deixando o cotécnico Aaron Danks no comando da equipe. Danks conduziu o Bayern à vitória por 3 a 1 sobre o Freiburg no domingo e continuará na função até que Kompany seja liberado para voltar, o que deve levar pelo menos várias semanas.
Apesar da turbulência, o elenco do Bayern teve uma atuação segura contra o Freiburg. Dayot Upamecano abriu o placar, Serge Gnabry fez o segundo e Michael Olise garantiu a vitória nos acréscimos, após um fim de jogo tenso. O resultado mantém o Bayern na liderança da Bundesliga, com 17 pontos.
O Dortmund chega à partida em boa fase sob o comando do técnico Niko Kovac. A equipe venceu o Eintracht Frankfurt por 1 a 0 em seu compromisso mais recente pela Bundesliga e somou pontos em jogos difíceis fora de casa nas últimas semanas. O Dortmund tem a mesma pontuação do Bayern, ficando atrás apenas no saldo de gols.
A lista de desfalques por lesão do Bayern continua longa. Manuel Neuer, Luis Diaz, Jamal Musiala, Aleksandar Pavlovic e Tarek Buchmann estão indisponíveis. O Dortmund não conta com Emre Can, Giannis Konstantelias e Justin Lerma.
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Prováveis escalações de Bayern de Munique x Borussia Dortmund
Técnico
- V. Kompany
O Bayern de Munique voltará a ter um número significativo de desfalques entre os jogadores do time principal. O goleiro Manuel Neuer, o ponta Luis Diaz, os meio-campistas Jamal Musiala e Aleksandar Pavlovic e o defensor Tarek Buchmann constam na lista de lesionados. O técnico Vincent Kompany também segue indisponível, e o cotécnico Aaron Danks continua à frente da equipe à beira do campo. Informações sobre as prováveis escalações serão acrescentadas mais perto do início da partida.
O Borussia Dortmund chega ao confronto sem Emre Can, Giannis Konstantelias e Justin Lerma, todos lesionados. Nenhuma das equipes tem jogadores listados como suspensos. A provável escalação titular da equipe do técnico Niko Kovac ainda não foi confirmada e será atualizada antes da partida.
Momento das equipes
O Bayern de Munique registrou uma vitória, três empates e uma derrota nos últimos cinco jogos, considerando todas as competições. O compromisso mais recente foi a vitória por 3 a 1 fora de casa sobre o SC Freiburg pela Bundesliga. Antes disso, empatou em 2 a 2 com o Arsenal na Champions League e venceu o RB Leipzig por 6 a 1 na Bundesliga. Nessas cinco partidas, o Bayern marcou 16 gols e sofreu nove. A vitória por 6 a 1 sobre o Leipzig se destaca como sua atuação mais dominante nessa sequência.
O Borussia Dortmund venceu dois jogos, empatou dois e perdeu um dos últimos cinco compromissos. O resultado mais recente foi a vitória por 1 a 0 sobre o Eintracht Frankfurt pela Bundesliga. Nesse período, também venceu o Sabah FK por 2 a 1 fora de casa na Champions League e empatou em 0 a 0 com o Union Berlin pelo campeonato. O Dortmund marcou quatro gols e sofreu três nas cinco partidas, com a única derrota diante do Bodoe/Glimt na Champions League.
Histórico do confronto
Confrontos
O encontro mais recente entre as equipes ocorreu na Supercopa, em 22 de agosto de 2026, quando o Bayern de Munique venceu o Borussia Dortmund por 2 a 1. Antes disso, o Bayern venceu o Dortmund por 3 a 2 fora de casa pela Bundesliga, em 28 de fevereiro de 2026. Nos últimos cinco confrontos diretos, o Bayern venceu três vezes, houve um empate e o Dortmund conquistou uma vitória. O Bayern marcou 10 gols nesses cinco encontros e sofreu sete.
Classificação
|#
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|7
|5
|2
|0
|25
|6
|+19
|17
V
V
E
V
V
|2
|7
|5
|2
|0
|12
|4
|+8
|17
V
E
E
V
V
|3
|7
|4
|1
|2
|16
|9
|+7
|13
D
D
V
E
V
|4
|7
|4
|1
|2
|16
|12
|+4
|13
D
V
V
V
E
|5
|7
|4
|0
|3
|20
|11
|+9
|12
V
D
V
D
V
|6
|7
|3
|3
|1
|15
|14
|+1
|12
V
E
E
V
E
|7
|7
|3
|1
|3
|16
|13
|+3
|10
D
V
D
V
D
|8
|7
|3
|1
|3
|12
|15
|-3
|10
D
V
D
E
D
|9
|7
|2
|3
|2
|17
|13
|+4
|9
E
D
E
D
E
|10
|7
|3
|0
|4
|14
|14
|0
|9
V
V
D
D
V
|11
|7
|3
|0
|4
|6
|16
|-10
|9
D
V
V
V
D
|12
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|-3
|8
E
D
V
D
E
|13
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|-3
|8
V
E
D
V
D
|14
|7
|2
|2
|3
|10
|17
|-7
|8
D
V
D
E
V
|15
|7
|2
|0
|5
|10
|13
|-3
|6
D
D
V
D
D
|16
|7
|1
|3
|3
|4
|7
|-3
|6
E
D
D
E
V
|17
|7
|1
|3
|3
|6
|18
|-12
|6
E
E
V
D
D
|18
|7
|1
|0
|6
|11
|22
|-11
|3
V
D
D
D
D