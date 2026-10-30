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Reviva a final da Copa da Alemanha de 2012, em que o Borussia Dortmund atropelou o Bayern de Munique para conquistar a primeira dobradinha nacional de sua história. Foi uma noite marcada pela precisão nas finalizações e pela ascensão de uma nova potência no futebol alemão.

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Em 12 de maio de 2012, o Estádio Olímpico, em Berlim, foi palco de uma mudança de forças no futebol alemão. O Dortmund, já campeão da Bundesliga, chegou à capital em busca de uma dobradinha histórica. Abalado por não ter conseguido conter o avanço do clube da Vestfália, o Bayern via a final da Copa da Alemanha como uma oportunidade necessária para restabelecer sua posição dominante. O que se viu não foi um duelo equilibrado, mas uma vitória categórica do Dortmund por 5 a 2, que segue como o ponto alto da era Jurgen Klopp.

Kagawa dá o tom, e os times trocam gols de pênalti

Getty Images

O Dortmund de Klopp começou a sufocar o Bayern desde o apito inicial, com uma exibição arrasadora nas transições em alta velocidade. Foram necessários apenas três minutos para a pressão dar resultado. Após uma falha defensiva grave do Bayern, Jakub Blaszczykowski escolheu o momento de cruzar para Shinji Kagawa, que finalizou com precisão e venceu Manuel Neuer. O estádio explodiu em euforia. Embalado pelo apoio ensurdecedor da torcida aurinegra, o Dortmund já havia deixado o gigante alemão atordoado antes mesmo que ele conseguisse se organizar.

O Bayern reagiu e voltou ao jogo quando Arjen Robben manteve a calma na marca do pênalti e converteu a cobrança aos 25 minutos, silenciando a torcida do Dortmund. Mas a esperança de uma virada durou pouco. Mats Hummels, formado nas categorias de base do Bayern e já transformado em peça fundamental do Dortmund, cobrou com tranquilidade outro pênalti aos 41 minutos. O gol foi um duro golpe psicológico em seu ex-clube pouco antes do intervalo.

O artilheiro polonês entra em ação

Getty Images

Com o primeiro tempo perto do fim, Robert Lewandowski, que mais tarde se tornaria uma lenda do Bayern, começou a deixar sua marca na história da partida. Nos acréscimos, recebeu um passe e deu uma caneta em Neuer antes de fazer 3 a 1. A eficiência da finalização deixou a equipe de Jupp Heynckes desnorteada. O intervalo não trouxe alívio ao Bayern: o time de Klopp voltou com a mesma pressão incessante que havia marcado sua temporada.

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Aos 58 minutos, Lewandowski marcou novamente, concluindo uma jogada rápida dentro da área para ampliar a vantagem para 4 a 1. Franck Ribery descontou aos 75 minutos, em uma brilhante jogada individual, mas a noite pertencia ao Dortmund. O último gol veio depois de uma falha rara de Neuer, aproveitada por Lukasz Piszczek, que cruzou para Lewandowski completar de cabeça seu hat-trick. O placar de 5 a 2 não foi obra do acaso: refletiu a atuação de um Dortmund que levou o Bayern além de seus limites.

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Um legado que transformou a Bundesliga

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Não foi apenas mais uma final de copa nem uma simples entrega de troféu. Aquela partida levou o Der Klassiker a outro patamar. Sob as luzes do Estádio Olímpico de Berlim, o Dortmund apresentou, em seu auge, o intenso “futebol heavy metal” de Klopp. Ao superar seu maior rival, conquistou a primeira, e até hoje única, dobradinha nacional da história do clube. Tomada pelo preto e amarelo, a capital pertenceu a um Dortmund destemido, cuja ousadia tática e vontade de vencer mostraram que até os gigantes mais dominantes do futebol mundial podiam ser derrotados.

O legado daquela noite, porém, foi muito além da comemoração do Dortmund. A derrota acendeu no Bayern uma reação que transformaria o futebol europeu. Para o clube, ainda atônito, a humilhação de ser superado daquela forma em rede nacional serviu como um alerta decisivo e foi o principal combustível para a tríplice coroa histórica que conquistaria apenas doze meses depois, movido pelo desejo de revanche. A partida segue como a noite emblemática em que a Muralha Amarela se impôs em Berlim, eternizando uma exibição memorável e transformando uma rivalidade nacional já acirrada em um confronto imperdível.