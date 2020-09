Bayern de Munique x Borussia Dortmund: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

Duelo é válido pela Supercopa da Alemanha; veja como acompanhar pela TV e na internet

Pela decisão da Supercopa da , o tenta se recuperar na temporada após ser goleado pelo . Assim, recebe o , vice-campeão da , nesta próxima quarta-feira (30), às 15h30 (de Brasília), na Allianz Arena. A partida terá transmissão ao vivo da plataforma OneFootball, na internet. Na Goal , você também pode acompanhar a partida em tempo real .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO SERÁ?

JOGO Bayern de Munique x Borussia Dortmund DATA Quarta-feira, 30 de setembro de 2020 LOCAL Allianz Arena, Munique, Alemanha HORÁRIO 15h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo da plataforma OneFootball, na internet. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Dois jogos, 13 gols em jogos do Bayern na Bundesliga... e uma goleada inesperada. Após destruiir o 04 na estreia, vencendo por 8 a 1 , e ser campeão no meio de semana, diante do , os bávaros mostraram que também "são humanos" e, fora de casa, perderam contra o Hoffenheim por 4 a 1.

Assim, o clube vai tentar o seu segundo título já nesta temporada - o Bayern também venceu a Supecopa da Uefa - tendo perdido um pouco da empolgação com o começo de ano "perfeito" da equipe . Lewandowski, poupado contra o Hoffenheim, deve voltar ao time titular, assim como Goretzka. Em contrapartida, Leroy Sané deve ser desfalque após sentir uma lesão

Já o Borussia terá outra chance de tentar bater o rival em 2020 - após tropeçar no segundo turno do Campeonato Alemão de 2019-20. Mesmo assim, também vai para o jogo questionado: Neste sábado (16), os auri-negros tropeçaram diante do , perderam por 2 a 0 e se afastaram dos líderes.

Sem Zagadou e Piszczek, Akanji deve ser titular na zaga, enquanto o time aposta no poder ofensivo de Jadon Sancho e Erling Haaland para derrotarem os bávaros

Mais artigos abaixo

Escalação do Bayern de Munique: Neuer, Pavard, Sule, Alaba e Davies; Goretzka, Kimmich, Gnabry, Muller e Coman; Lewandowski.

Escalação do Borussia Dortmund: Burki; Can, Hummels e Akanji; Meunier, Brandt, Witsel e Guerreiro; Sancho, Reus e Haaland.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 2 x 1 Sevilla Supercopa da Uefa 24 de setembro de 2020 Hoffenheim 4 x 1 Bayern de Munique Bundesliga 27 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Hertha Berlin Bundesliga 4 de outubro de 2020 13h (de Brasília) Duren x Bayern de Munique 15 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília)

BORUSSIA DORTMUND

JOGO CAMPEONATO DATA Borussia Dortmund 3 x 0 Borussia Monchengladbach Bundesliga 19 de setembro de 2020 Augsburg 2 x 0 Borussia Dortmund Bundesliga 26 de setembro de 2020

Próximas partidas