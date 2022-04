Bayern de Munique x Borussia Dortmund: escalação, desfalques e mais do jogo da Bundesliga 21/22

O Bayern de Munique enfrenta o Borussia Dortmund neste sábado (23), às 13h30 (de Brasília), no Allianz Arena, pela 31ª rodada do Campeonato Alemão.

Para conquistar mais um título da Bundesliga, os bávaros precisam vencer em casa. Atualmente, somam 72 pontos, nove a mais que o Dortmund, segundo colocado.

Vale destacar que o Bayern não perde para o rival há três anos - a última derrota ocorreu em agosto de 2019, por 2 a 0 - e há cinco cinco anos desde que foi derrotado em casa - o Dortmund venceu em abril de 2017, por 3 a 2.

Confira as informações da partida a seguir!

ÚLTIMAS NOTÍCIAS E PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Para o confronto no Allianz Arena, o Bayern de Munique terá os retornos de Kingsley Coman e Lucas Hernandez. Assim, Marcel Sabitzer e Tanguy Nianzou deixam o time titular, assim como Leroy Sane, que pode ter que se contentar com um lugar no banco mais uma vez.

Corentin Tolisso e Bouna Sarr vão perder o confronto decisivo devido a lesões no tendão e no joelho, respectivamente.

Do outro lado, o Dortmund conta com uma lista extensa de desfalques. Além do goleiro Kobel, com lesão no tornozelo, Mats Hummels também está fora do clássico.

Já Donyell Malen e Thorgan Hazard são tratados como dúvidas.

Possível escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.

Possível escalação do Borussia Dortmund: Hitz; Pongracic, Akanji, Zagadou; Wolf, Bellingham, Can, Guerreiro; Brandt, Reus; Haaland.

DESFALQUES

BAYERN DE MUNIQUE:

Tolisso e Bouna Sarr: lesionados

BORUSSIA DORTMUND:

Kobel e Mats Hummels: machucados

TRANSMISSÃO AO VIVO

O clássico entre Bayern de Munique e Borussia Dortmund será transmitido ao vivo pela Band, na TV aberta, e pelo Onefootball, na internet, neste sábado (23). A GOAL também leva até você os principais lances da partida em tempo real.