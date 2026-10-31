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Bayern de Munique e Borussia Dortmund empataram em 2 a 2 em um jogo eletrizante que evidenciou filosofias táticas distintas. Apesar do raro pênalti desperdiçado por Harry Kane, as transições eficientes e as fragilidades estruturais foram determinantes para o resultado.

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A edição mais recente do Der Klassiker foi um duelo estratégico entre dois técnicos em busca de explorar fragilidades em espaços específicos do campo. O Bayern de Munique pretendia dominar a faixa central e comprimir o espaço com uma linha defensiva alta, sufocando a saída de bola do Dortmund. A ideia era fazer de Joshua Kimmich e Aleksandar Pavlovic os principais responsáveis por ditar o ritmo, circulando a posse até as pontas, onde a qualidade individual da equipe poderia aparecer.

O Borussia Dortmund, por sua vez, adotou um sistema 3-4-2-1 mais reativo, mas muito bem estruturado. Seu principal objetivo era manter um bloco baixo e compacto, atraindo a pressão do Bayern antes de lançar contra-ataques verticais rápidos. Ao abrir mão da posse, o Dortmund buscava criar situações de três contra dois ou dois contra dois nas transições, mirando especialmente o espaço deixado às costas dos laterais do Bayern quando avançavam.

A organização tática do Bayern

O Bayern entrou em campo em seu tradicional 4-2-3-1, que frequentemente se transformava em um 2-3-5 durante os períodos prolongados de posse. Kimmich costumava recuar entre os zagueiros para facilitar a primeira fase da saída de bola, permitindo que Konrad Laimer e Alphonso Davies avançassem e dessem o máximo de amplitude à equipe. O gatilho para a pressão geralmente era um passe lateral entre os três defensores do Dortmund: assim que a bola seguia em direção a um ala, o quarteto ofensivo do Bayern iniciava uma pressão com marcações individuais.

A linha alta, porém, tinha dois lados. Se permitia que Dayot Upamecano participasse do ataque, como no gol que marcou após um escanteio aos 66 minutos, também deixava enormes espaços para as arrancadas dos jogadores do Dortmund. O domínio da posse pelo Bayern (56%) se traduziu em chances de qualidade, incluindo um pênalti para Harry Kane aos 56 minutos. Ainda assim, a falta de eficiência na cobrança custou caro. O gol que abriu o placar, marcado por Laimer aos 38 minutos, foi o exemplo perfeito do padrão de jogo pretendido pelo Bayern: uma ultrapassagem iniciada de trás que os alas do Dortmund não acompanharam, explorando a superioridade numérica no terço final.

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A organização tática do Dortmund

O 3-4-2-1 do Dortmund foi montado para neutralizar as linhas de passe do Bayern pelo meio. Com Nico Schlotterbeck e Waldemar Anton dando sustentação à defesa, os visitantes mantiveram uma disciplina impressionante. O gatilho para a pressão era bem mais conservador: o Dortmund deixava o Bayern conduzir a bola até o terço médio antes de Felix Nmecha e Joey Veerman entrarem no combate. Isso criava uma espécie de armadilha na qual o Bayern tinha a bola, mas não encontrava passes verticais para romper o bloco central.

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A produção ofensiva veio quase inteiramente das transições. Serhou Guirassy foi uma referência essencial, segurando a bola para permitir que Carney Chukwuemeka e Jobe Bellingham se juntassem ao ataque. O gol de empate de Guirassy, aos 60 minutos, foi resultado direto desse padrão: a defesa do Bayern foi surpreendida enquanto tentava se recompor. A solidez defensiva também contou com Daniel Svensson, que registrou 14 intervenções defensivas e ajudou a garantir que Michael Olise e Serge Gnabry frequentemente encontrassem marcação dobrada pelas pontas. Essa rigidez tática manteve o Dortmund no jogo mesmo quando o xG do Bayern (4,18) apontava para uma goleada.

O duelo tático

O confronto foi definido pelo choque entre a linha alta e agressiva do Bayern e a eficiência do Dortmund nas transições. Embora o Bayern tenha criado duas “grandes chances”, contra nenhuma do Dortmund, os visitantes levaram vantagem na disputa tática ao se manterem no jogo apesar de terem finalizado e trocado passes muito menos. O duelo decisivo ocorreu nos espaços entre a faixa central e as pontas, onde Ismael Saibari, do Bayern, tentou encontrar brechas entre as linhas de meio-campo e defesa do Dortmund.

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O sucesso do Dortmund se deveu à recusa em sair de posição. Mesmo quando o Bayern alternava o posicionamento de seu quarteto ofensivo, os três defensores do Dortmund mantinham a linha restrita à largura da área. Isso obrigou o Bayern a apostar em cruzamentos de resultado incerto e chutes de longe, em vez dos passes em profundidade trabalhados que prefere. No fim, o técnico do Dortmund venceu a disputa tática pela eficiência ao marcar duas vezes em apenas seis finalizações no gol, punindo a postura excessivamente ousada da estrutura do Bayern.

Os ajustes durante o jogo

A partida teve mudanças importantes de jogadores que alteraram o cenário tático. Pelo Bayern, uma lesão de Ismael Saibari logo aos 29 minutos forçou uma reorganização, mas as alterações de maior impacto vieram depois. O Bayern colocou Lennart Karl em campo na reta final para dar novo fôlego a uma pressão alta que perdia intensidade, mas a equipe ficou um pouco mais desorganizada no terço médio.

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As substituições do Dortmund foram as que realmente mudaram o jogo. As entradas de Marcel Sabitzer e, depois, de Fabio Silva aos 76 minutos renovaram a intensidade da pressão dos visitantes. Silva, em particular, foi o responsável por desencadear o drama nos minutos finais. Seu gol aos 89 minutos foi resultado direto de uma mudança de posicionamento após as substituições, com o Dortmund levando mais jogadores ao ataque nos últimos cinco minutos. Ao trocar a postura defensiva do 5-4-1 por um 3-4-3 mais fluido na reta final, o Dortmund pegou os defensores já cansados do Bayern desprevenidos e chegou ao empate dramático que silenciou a Allianz Arena.

No fim, a partida terminou empatada após um confronto entre propostas táticas opostas. O domínio territorial e a maior criação de chances do Bayern de Munique foram prejudicados pela incapacidade de controlar as transições defensivas. O bloco baixo disciplinado e os contra-ataques eficientes do Borussia Dortmund, com destaque para a intervenção tardia de Fabio Silva, mostraram que a solidez da estrutura de uma equipe muitas vezes pode pesar mais do que um grande volume de posse de bola.