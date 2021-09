Bayern de Munique x Bochum: onde assistir ao vivo, escalação, horário e as últimas notícias

Pela Bundesliga, os times se enfrentam no sábado (18), às 10h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O Bayern de Munique, em busca da liderança da Bundesliga, vai receber o recém-promovido Bochum, neste sábado (18), às 10h30 (de Brasília), pela quinta rodada do Alemão. A partida terá transmissão ao vivo do OneFootball, pela internet. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Bochum DATA Sábado, 18 de setembro de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 10h30 (de Brasília)

O Bochuem vai enfrentar o vice-líder / Foto: Getty Images

O OneFootball, na internet, é o canal que vai passar o jogo deste sábado, às 10h30 (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

Na estreia de seu uniforme em homenagem à Oktoberfest, Bayern de Munique entra em campo buscando a liderança da Bundesliga. Com 10 pontos, o time comandado por Julian Nagelsmann é o segundo colocado, dois pontos atrás do Wolfsburg, líder com 100% de aproveitamento.

Para o duelo, o Bayern não terá Kingsley Coman, que passou por uma cirurgia cardíaca, e Tolisso, com um problema na panturrilha.

🎙 @J__Nagelsmann: "Não estamos onde queríamos na Bundesliga (liderança). Você precisa se esforçar ao máximo, não importa contra quem está lutando. Não vamos subestimar ninguém. Mesmo que o Bochum não tenha tantos pontos ainda, eles estão indo bem."#FCBBOC #MiaSanMia pic.twitter.com/2d9cdy7yYc — FC Bayern Brasil (@fcbayernbr) September 17, 2021

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Sabitzer, Müller, Musiala; Lewandowski.

BOCHUM

Enquanto isso, o Bochum, 14º colocado, tem apenas três pontos, todos conquistados em um jogo - a única vitória da equipe até agora. Além disso, foram três derrotas, duas nos últimos dois jogos.

Lesionados, Asano (virilha), Gamboa (cotovelo), Zoller (joelho) são os desfalques do time de Thomas Reis para enfrentar os atuais campeões alemães.

Provável escalação do Bochum: Riemann; Stafylidis, Lampropoulos, Bella Kotchap, Soares; Losilla, Tesche, Löwen; Antwi-Adjei, Polter, Holtmann.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Barcelona 0 x 3 Bayern de Munique Liga dos Campeões 14 de setembro de 2021 RB Leipzig 1 x 4 Bayern de Munique Bundesliga 11 de setembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Greuther x Bayern de Munique Bundesliga 24 de setembro de 2021 15h30 (de Brasília) Bayern de Munique x Dínamo Kiev Liga dos Campeões 29 de setembro de 2021 16h (de Brasília)

BOCHUM

JOGO CAMPEONATO DATA Bochum 1 x 3 Hertha Berlin Bundesliga 12 de setembro de 2021 Colônia 2 x 1 Bochum Bundesliga 18 de agosto de 2021

