Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Bundesliga

Jogo da sétima rodada do Campeonato Alemão será nesta sexta-feira (30); veja como acompanhar na TV e na internet

Clássico na Bundesliga! Bayern de Munique e Bayer Leverkusen se enfrentam na tarde desta sexta-feira (30), na Allianz Arena, às 15h30 (de Brasília), pela oitava rodada da Bundesliga O torcedor pode assistir ao duelo ao vivo no OneFootball, no streaming.

Sem vencer há quatro jogos no campeonato e com o técnico Julian Nageslmann questionado, o Bayern, quinto colocado com 12 pontos, quer dar uma resposta positiva diante de sua apaixonada torcida.

Do outro lado, o Bayer também de uma sequência de três partidas sem ganhar e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com 5 pontos.

Escalações:

Escalação do provável Bayern: Neuer; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Kimmich, Goretzka; Sane, Musiala, Gnabry; Mane.

Escalação do provável Leverkusen: Hradecky; Kossounou, Tah, Tapsoba; Frimpong, Andrich, Demirbay, Bakker; Hudson-Odoi, Diaby; Schick.

Desfalques

Bayern

Lucas Hernandez, Kingsley Coman e Bouna Sa são os desfalques do time mandante.

Bayer

Florian Wirtz, Amine Adli, Andrey Lunev, Karim Bellarabi e Exequiel Palacios são as baixas da equipe visitante.

Quando é?

• Data: sexta-feira, 30 de setembro de 2022

• Horário: 15h30 (de Brasília)

• Local: Allianz Arena, Munique - ALE