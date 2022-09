Bayern de Munique x Barcelona: onde assistir ao vivo e online, horário, escalação e mais da Champions League

Jogo acontece nesta terça-feira (13), pela segunda rodada do grupo C da Liga dos Campeões; veja como acompanhar na TV e na internet

Valendo a liderança do Grupo C, Bayern de Munique e Barcelona se enfrentam na tarde desta terça-feira (13), às 16h (de Brasília), pela segunda rodada da fase de grupos da Champions League. O torcedor pode acompanhar o jogo ao vivo no SBT, na TV aberta, na TNT, na TV fechada, e na HBO Max, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real

Veja preço, planos e como assinar a HBO Max

Empatados com três pontos cada, o Bayern venceu a Inter de Milão na rodada de estreia por 2 a 0, enquanto o Barcelona aplicou uma goleada sobre o Viktoria Plzen por 5 a 1.

Na última temporada, os bávaros foram eliminados nas quartas de final pelo Villarreal, mas é hexacampeão. A última vez que conquistou o troféu foi na temporada 2019/20, quando bateram o PSG na final.

Para o confronto em casa, Sane e Sadio Mane são esperados de volta, enquanto Benjamin Pavard e Lucas Hernandez devem retornar à defesa.

Do outro lado, o Barcelona não conseguiu passar da fase de grupos da Liga dos Campeões da temporada passada apenas pela quarta vez em sua história.

Porém, a equipe de Xavi registrou uma vitória por 5 a 1 sobre o Viktoria Plzen na primeira rodada da UCL na semana passada, com Robert Lewandowski marcando três vezes. Agora, o polonês enfrentará o seu ex-clube onde marcou 344 gols em 375 jogos.

Sem grandes desfalques, Lewandowski, Pedri, Dembele, Jules Kounde e Eric Garcia devem estar de volta ao time titular.

Escalações:

Escalação do provável BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Pavard, De Ligt, L Hernandez, Davies; Kimmich, Sabitzer; Gnabry, Muller, Sane; Mane.

Escalação do provável BARCELONA: Ter Stegen; Kounde, Araujo, E Garcia, Balde; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembele.

Desfalques

Bayern de Munique

Kingsley Coman e Bouna Sarr, lesionados, são desfalques certos.

Barcelona

sem desfalques confirmados.

Quando é?

Getty Images

• Data: terça-feira, 13 de setembro de 2022

• Horário: 16h (de Brasília)

• Local: Allianz Arena – Munique, Alemanha

• Arbitragem: DANNY MAKKELIE (árbitro), HESSEL STEEGSTRA e JAN DE VRIES (assistentes), ALLARD LINDHOUT (quarto árbitro) e POL VAN BOEKEL (AVAR)