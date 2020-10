Bayern de Munique x Atlético de Madrid: onde assistir ao vivo, horário, escalações e últimas notícias

A estreia de atual campeão da Champions, é nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

É a volta do atual campeão para a ! O Bayer de Munique vai receber o , nesta quarta-feira (21), às 16h (de Brasília), pela fase de grupos da Liga dos Campeões. Na temporada passada, os espanhóis levaram a melhor sobre o , então dono da Orelhuda, será que vem mais uma surpresa por aí? A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e pelo Facebook do Esporte Interativo. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real clicando AQUI!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO de Munique x Atlético de Madrid DATA Quarta-feira, 21 de outubro de 2020 LOCAL Allianz Arena - Munique, ALE HORÁRIO 16h (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Vai começar o caminho do atual campeão da Champions / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo pelo EI Plus e pelo Facebook do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

Hansi Flick e seu time vão defender o título de campeões da Europa. Os atuais vencedores da Liga dos Campeões perderam algumas peças importantes da equipe, como Thiago Alcântara, mas seguem determinados a se mostrarem os melhores. Atualmente está na vice-liderança da .

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Sule, Alaba, Hernandez; Tolisso, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski

ATLÉTICO DE MADRID

O time de Diego Simeone também vem para mostrar sua força. Eliminado nas quartas de final da última edição pelo , o Atleti tinha sido uma grande surpresa, ao eliminar o Liverpool, então campeão da competição. Depois de perder Morata, os espanhóis trouxeram um reforço de peso: Luis Suárez é quem comanda o ataque colchonero.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Felipe, Renan Lodi; Llorente, Torreira, Koke, Niguez; Suarez, Felix

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Arminia 1 x 4 Bayern de Munique Bundesliga 17 de outubro de 2020 Düren 0 x 3 Bayern de Munique Copa da 15 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bayern de Munique x Eintracht Budesliga 24 de outubro de 2020 10h30 (de Brasília) x Bayern de Munique Liga dos Campeões 27 de outubro de 2020 14h55 (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 2 Atlético de Madrid 17 de outubro de 2020 Atlético de Madrid 0 x 0 La Liga 3 de outubro de 2020

Próximas partidas