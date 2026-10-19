Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam em 21 de outubro de 2026, às 15h EST e às 20h GMT.
Bayern se prepara em grande estilo para enfrentar o Arsenal
O Bayern de Munique goleou o RB Leipzig por 6 a 1 no fim de semana, com três gols de Luis Diaz e gols de Aleksandar Pavlovic, Harry Kane e Michael Olise. O Bayern marcou 18 gols em seus três primeiros jogos em casa na Bundesliga nesta temporada. O empate por 3 a 3 com o Viking na rodada passada da Champions League foi surpreendente após a goleada por 5 a 0 sobre o Bodo Glimt na primeira rodada.
Arsenal conquista mais uma vitória com dificuldade
O Arsenal não teve sua melhor atuação no fim de semana, mas conseguiu vencer o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0 na Premier League. Foi um resultado melhor que os dos dois últimos jogos da equipe no City Ground, ambos encerrados em 0 a 0. O Arsenal de Mikel Arteta está três pontos atrás do líder Manchester City na Premier League e venceu seus dois jogos até agora nesta edição da Champions League: 1 a 0 fora de casa contra o Napoli e 3 a 0 em casa contra o Lille.
Estatísticas, lesões e suspensões
- O Arsenal não sofreu gols em seis de seus últimos oito jogos na Champions League.
- Harry Kane marcou 15 gols contra o Arsenal ao longo da carreira e balançou as redes em nove jogos consecutivos do Bayern na Champions League. Apenas Cristiano Ronaldo (11) marcou em mais partidas seguidas da competição.
- O Bayern não conta com Michael Olise, suspenso, enquanto Manuel Neuer desfalcou a equipe na goleada sobre o Leipzig por causa de um problema no pé. William Saliba é o único desfalque de longo prazo que resta ao Arsenal.
Notícias das equipes e elencos
Prováveis escalações de Bayern de Munique x Arsenal
A expectativa é que Vincent Kompany escale Jonas Urbig no gol, depois que Manuel Neuer ficou de fora por um problema de acúmulo de líquido no pé. A provável escalação do Bayern tem Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim e Nathaniel Brown na defesa; Joshua Kimmich e Tom Bischof no meio-campo; e Michael Olise, Luis Diaz e Lennart Karl no apoio a Harry Kane. Não há lesões ou suspensões listadas além da situação do goleiro, embora possam surgir atualizações mais perto do início da partida.
Na provável escalação do Arsenal, David Raya começa no gol, atrás de uma linha de quatro defensores formada por Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel e Ezri Konsa. Mikel Merino e Bruno Guimaraes devem atuar no meio-campo, com Eberechi Eze, Declan Rice e Noni Madueke dando apoio a Viktor Gyokeres no ataque. No momento, não há lesões ou suspensões listadas para a equipe visitante, embora o elenco seja avaliado após o jogo de domingo pela Premier League.
Momento das equipes
O Bayern de Munique venceu três de seus últimos cinco jogos, empatou dois e não perdeu nenhum, com 19 gols marcados e sete sofridos nesse período. O resultado mais recente foi a vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig na Bundesliga, que reforçou a força ofensiva da equipe na competição nacional. O Bayern empatou por 3 a 3 com o Viking na Champions League e por 2 a 2 com o Augsburg no campeonato, mostrando que, apesar da boa fase no ataque, tem encontrado mais dificuldade para não sofrer gols.
O Arsenal venceu quatro de seus últimos cinco jogos e perdeu um, com a única derrota sendo o revés por 3 a 0 diante do Brighton. Desde então, venceu três partidas seguidas, incluindo o triunfo por 3 a 0 sobre o Lille na Champions League e a vitória suada por 1 a 0 contra o Nottingham Forest fora de casa. A equipe marcou oito gols e sofreu três nesse período, com uma melhora acentuada em seu desempenho defensivo nas últimas semanas.
Histórico de confrontos
Confrontos
O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em novembro de 2025, quando o Arsenal venceu por 3 a 1 em casa na fase de liga da Champions League. Antes disso, o Bayern venceu por 1 a 0 em casa em abril de 2024, enquanto o jogo de ida daquele mesmo confronto terminou em 2 a 2 no Emirates. Nos últimos cinco encontros entre os clubes pela Champions League, cada equipe conquistou duas vitórias, além de um empate. As duas vitórias do Bayern em 2017, porém, foram contundentes, incluindo um triunfo por 5 a 1 na Allianz Arena.
Classificação
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|GC
|SG
|P
|Sequência
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V
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|9
|2
|+7
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|0
|0
|9
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|+7
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|0
|0
|6
|1
|+5
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V
V
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|2
|2
|0
|0
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|+4
|6
V
V
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|2
|2
|0
|0
|5
|1
|+4
|6
V
V
|7
|2
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V
V
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|0
|6
|4
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|6
V
V
|9
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V
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|1
|1
|0
|8
|3
|+5
|4
E
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|+2
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|+2
|3
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|1
|4
|2
|+2
|3
D
V
|14
|2
|1
|0
|1
|5
|4
|+1
|3
V
D
|15
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|+1
|3
V
D
|16
|2
|1
|0
|1
|6
|6
|0
|3
V
D
|17
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|0
|3
D
V
|18
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
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D
V
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|1
|0
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|-3
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D
D
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D
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D
D
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D
D
Na fase de liga da Champions League, o Bayern de Munique ocupa atualmente a 10ª posição, enquanto o Arsenal está em 7º. Assim, os dois clubes seguem bem posicionados na zona de classificação conforme a competição avança.