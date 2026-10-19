Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Liga dos Campeões
team-logoBayern de Munique
Allianz Arena
team-logoArsenal
Assista aqui! Max
Com a ajuda da

Bayern de Munique x Arsenal na Champions League: tudo o que você precisa saber sobre o jogo

Bayern de Munique x Arsenal
Bayern de Munique
Arsenal
Liga dos Campeões
H. Kane
B. Saka
D. Rice

Prévia completa do jogo entre Bayern de Munique e Arsenal pela Champions League. Falamos sobre táticas, notícias das equipes, momento atual e muito mais.

crest
Liga dos Campeões - Rodada 3
Allianz Arena

Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam em 21 de outubro de 2026, às 15h EST e às 20h GMT.

Bayern se prepara em grande estilo para enfrentar o Arsenal

O Bayern de Munique goleou o RB Leipzig por 6 a 1 no fim de semana, com três gols de Luis Diaz e gols de Aleksandar Pavlovic, Harry Kane e Michael Olise. O Bayern marcou 18 gols em seus três primeiros jogos em casa na Bundesliga nesta temporada. O empate por 3 a 3 com o Viking na rodada passada da Champions League foi surpreendente após a goleada por 5 a 0 sobre o Bodo Glimt na primeira rodada.

FBL-EUR-C1-VIKING-BAYERN MUNICHGetty Images

Arsenal conquista mais uma vitória com dificuldade

O Arsenal não teve sua melhor atuação no fim de semana, mas conseguiu vencer o Nottingham Forest fora de casa por 1 a 0 na Premier League. Foi um resultado melhor que os dos dois últimos jogos da equipe no City Ground, ambos encerrados em 0 a 0. O Arsenal de Mikel Arteta está três pontos atrás do líder Manchester City na Premier League e venceu seus dois jogos até agora nesta edição da Champions League: 1 a 0 fora de casa contra o Napoli e 3 a 0 em casa contra o Lille.

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images

Estatísticas, lesões e suspensões

  • O Arsenal não sofreu gols em seis de seus últimos oito jogos na Champions League.
  • Harry Kane marcou 15 gols contra o Arsenal ao longo da carreira e balançou as redes em nove jogos consecutivos do Bayern na Champions League. Apenas Cristiano Ronaldo (11) marcou em mais partidas seguidas da competição.
  • O Bayern não conta com Michael Olise, suspenso, enquanto Manuel Neuer desfalcou a equipe na goleada sobre o Leipzig por causa de um problema no pé. William Saliba é o único desfalque de longo prazo que resta ao Arsenal.

Notícias das equipes e elencos

Prováveis escalações de Bayern de Munique x Arsenal

4-2-3-1
Bayern de Munique crest
Bayern de Munique
FCB
page.match.formation.title
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
J. UrbigJ. UrbigK. LaimerK. LaimerJ. TahJ. TahM. KimM. KimN. BrownN. BrownT. BischofT. BischofJ. KimmichJ. KimmichM. OliseM. OliseL. DiazL. DiazL. KarlL. KarlH. KaneH. KaneD. RayaD. RayaJ. TimberJ. TimberM. Lewis-SkellyM. Lewis-SkellyGabrielGabrielE. KonsaE. KonsaM. MerinoM. MerinoB. GuimaraesB. GuimaraesE. EzeE. EzeD. RiceD. RiceN. MaduekeN. MaduekeV. GyoekeresV. Gyoekeres
Arsenal crest
Arsenal
ARS
4-2-3-1
Bayern de Munique

Time titular

Arsenal

Técnico

  • V. Kompany
  • M. Arteta

A expectativa é que Vincent Kompany escale Jonas Urbig no gol, depois que Manuel Neuer ficou de fora por um problema de acúmulo de líquido no pé. A provável escalação do Bayern tem Konrad Laimer, Jonathan Tah, Min-Jae Kim e Nathaniel Brown na defesa; Joshua Kimmich e Tom Bischof no meio-campo; e Michael Olise, Luis Diaz e Lennart Karl no apoio a Harry Kane. Não há lesões ou suspensões listadas além da situação do goleiro, embora possam surgir atualizações mais perto do início da partida.

Na provável escalação do Arsenal, David Raya começa no gol, atrás de uma linha de quatro defensores formada por Jurrien Timber, Myles Lewis-Skelly, Gabriel e Ezri Konsa. Mikel Merino e Bruno Guimaraes devem atuar no meio-campo, com Eberechi Eze, Declan Rice e Noni Madueke dando apoio a Viktor Gyokeres no ataque. No momento, não há lesões ou suspensões listadas para a equipe visitante, embora o elenco seja avaliado após o jogo de domingo pela Premier League.

Momento das equipes

FCB

FCB - Sequência

ELV
V1-2
FCU
V7-0
FCA
E2-2
VIK
E3-3
RBL
V6-1
Gol marcado (sofrido)
20/7
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5
ARS

ARS - Sequência

IPS
V2-4
BHA
D3-0
LEE
V2-1
LIL
V3-0
NFO
V0-1
Gol marcado (sofrido)
10/6
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Bayern de Munique venceu três de seus últimos cinco jogos, empatou dois e não perdeu nenhum, com 19 gols marcados e sete sofridos nesse período. O resultado mais recente foi a vitória por 6 a 1 sobre o RB Leipzig na Bundesliga, que reforçou a força ofensiva da equipe na competição nacional. O Bayern empatou por 3 a 3 com o Viking na Champions League e por 2 a 2 com o Augsburg no campeonato, mostrando que, apesar da boa fase no ataque, tem encontrado mais dificuldade para não sofrer gols.

O Arsenal venceu quatro de seus últimos cinco jogos e perdeu um, com a única derrota sendo o revés por 3 a 0 diante do Brighton. Desde então, venceu três partidas seguidas, incluindo o triunfo por 3 a 0 sobre o Lille na Champions League e a vitória suada por 1 a 0 contra o Nottingham Forest fora de casa. A equipe marcou oito gols e sofreu três nesse período, com uma melhora acentuada em seu desempenho defensivo nas últimas semanas.

Histórico de confrontos

Confrontos

Bayern de MuniqueEmpateArsenal
3
1
1
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
3
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
1
Arsenal badge
Arsenal
ARS
0
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
2
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
2
FJ
Liga dos Campeões
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
5
FJ
Liga dos Campeões
Bayern de Munique badge
Bayern de Munique
FCB
5
Arsenal badge
Arsenal
ARS
1
FJ
14Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols4/5
Ambas as equipes marcaram4/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em novembro de 2025, quando o Arsenal venceu por 3 a 1 em casa na fase de liga da Champions League. Antes disso, o Bayern venceu por 1 a 0 em casa em abril de 2024, enquanto o jogo de ida daquele mesmo confronto terminou em 2 a 2 no Emirates. Nos últimos cinco encontros entre os clubes pela Champions League, cada equipe conquistou duas vitórias, além de um empate. As duas vitórias do Bayern em 2017, porém, foram contundentes, incluindo um triunfo por 5 a 1 na Allianz Arena.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
2200103+76
V
V
2
BarcelonaBarcelonaBAR
220092+76
V
V
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
V
V
4
StuttgartStuttgartSTU
220061+56
V
V
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
V
V
6
SportingSportingSCP
220051+46
V
V
7
ArsenalArsenalARS
220040+46
V
V
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
V
V
9
BétisBétisBET
220064+26
V
V
10
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
211083+54
E
V
11
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
211042+24
V
E
12
ComoComoCOM
210164+23
D
V
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
D
V
14
VillarrealVillarrealVIL
210154+13
V
D
15
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
210132+13
V
D
16
Club BruggeClub BruggeCLB
21016603
V
D
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
D
V
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
D
V
19
LensLensRCL
210134-13
D
V
20
AEK AthensAEK AthensAEK
210123-13
D
V
21
LeipzigLeipzigRBL
210124-23
V
D
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
V
D
23
FeyenoordFeyenoordFEY
210147-33
V
D
24
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
210115-43
V
D
25
RomaRomaROM
201145-11
D
E
26
PSVPSVPSV
201112-11
D
E
27
VikingVikingVIK
201146-21
E
D
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
D
E
29
Inter de MilãoInter de MilãoINT
200246-20
D
D
30
PortoPortoPOR
200225-30
D
D
31
Slavia PragaSlavia PragaSLP
200225-30
D
D
32
NapoliNapoliNAP
200214-30
D
D
33
LASKLASKLAS
200237-40
D
D
34
LilleLilleLIL
200226-40
D
D
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
D
D
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
D
D
Classificação às quartas de final

Na fase de liga da Champions League, o Bayern de Munique ocupa atualmente a 10ª posição, enquanto o Arsenal está em 7º. Assim, os dois clubes seguem bem posicionados na zona de classificação conforme a competição avança.

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga GOAL no Google