Bayern de Munique x Arsenal: análise tática de como o Arsenal aproveitou a queda de intensidade do Bayern para arrancar um empate dramático

Compartilhar Siga GOAL no Google

Em um duelo de gigantes pela Champions League, Bayern de Munique e Arsenal dividiram os pontos em um empate por -2-2, marcado por transições intensas e brilhos individuais. Apesar da vantagem do Bayern em gols esperados, a resistência do Arsenal e os ajustes feitos no segundo tempo garantiram que a equipe deixasse a Baviera com um ponto.

Publicidade

O confronto na Allianz Arena foi uma demonstração de preparação tática para o futebol europeu moderno, colocando frente a frente duas filosofias distintas. O Bayern de Munique buscou aproveitar o mando de campo com jogadas verticais agressivas e a capacidade criativa de Harry Kane de atrair a marcação, enquanto o Arsenal priorizou a solidez defensiva e as rotações organizadas para controlar o ritmo. A partida logo se transformou em uma disputa decisiva pelo controle dos espaços, com os dois técnicos tentando explorar as pequenas brechas entre as linhas.

Taticamente, a disputa foi decidida nas transições. O Bayern procurou surpreender o Arsenal nos momentos posteriores à perda da bola, aproveitando a velocidade explosiva de Alphonso Davies, enquanto o Arsenal se concentrou em manter a equipe compacta para dificultar a vida dos donos da casa. O empate por 2 a 2 reflete bem uma partida em que a maior capacidade do Bayern de criar chances foi equilibrada pela eficiência técnica do Arsenal e por sua habilidade de marcar durante períodos em que exerceu pressão contínua.

A organização tática do Bayern

O Bayern de Munique entrou em campo em um 4-2-3-1 flexível, que frequentemente se transformava em um 3-2-5 na construção das jogadas. A orientação tática vinda do banco era clara: usar Kane como armador recuado para tirar os zagueiros do Arsenal de suas posições. Isso ficou evidente aos 35 minutos, quando Kane recuou para ocupar um espaço vazio no meio-campo e deu um passe em profundidade preciso para Alphonso Davies empatar. Ao deixar livre a posição de centroavante, Kane permitiu que os pontas e os laterais do Bayern que avançavam explorassem os espaços atrás da linha defensiva adiantada do Arsenal.

Defensivamente, o Bayern adotou um bloco médio agressivo, com gatilhos específicos de pressão nos passes laterais entre os zagueiros do Arsenal. Aleksandar Pavlovic recebeu a tarefa de acompanhar Martin Ødegaard para atrapalhar o principal articulador da equipe inglesa. Quando o Arsenal superava a pressão, o Bayern contava com a velocidade de recuperação de Dayot Upamecano, que registrou 14 intervenções defensivas, para cobrir o espaço atrás da linha defensiva adiantada. A construção das jogadas era paciente e frequentemente envolvia Manuel Neuer como um zagueiro auxiliar para criar superioridade numérica diante dos três jogadores mais avançados do Arsenal. Ainda assim, a equipe era mais perigosa quando acelerava as transições pelos espaços entre o centro e as laterais.

Publicidade Publicidade

A organização tática do Arsenal

Mikel Arteta optou por seu habitual 4-3-3, mas deu ênfase especial à rigidez defensiva após a lesão de Bukayo Saka no início da partida. A entrada de Eberechi Eze mudou a dinâmica tática: em vez de atuar aberto junto à linha lateral como Saka, Eze ofereceu perigo por dentro, encontrando espaços entre as linhas de meio-campo e defesa do Bayern. A mudança deu resultado aos 25 minutos, quando Eze aproveitou um lançamento longo de Ødegaard para abrir o placar, explorando um raro momento de desorganização do Bayern.

Tópicos relacionados

A pressão do Arsenal foi mais seletiva que o habitual. A equipe recuava para uma formação defensiva em 4-4-2 a fim de negar espaços ao Bayern pelo centro. Declan Rice foi o eixo dessa estratégia: percorreu grandes distâncias para fechar espaços e, mais tarde, apareceu na área para marcar o segundo gol de empate. O Arsenal buscou criar superioridade numérica pelos lados, especialmente pela direita com Noni Madueke, para obrigar os laterais do Bayern a recuar. Embora tenha tido 54% de posse de bola, a equipe trocou muitos passes à frente do bloco defensivo do Bayern, priorizando a manutenção da posse em vez de passes verticais arriscados para reduzir o perigo dos contra-ataques adversários.

O duelo tático

A principal disputa tática ocorreu na chamada “zona 14”. O Bayern queria ocupar esse espaço com Kane e Ismael Saibari para criar oportunidades de finalização e terminou com um xG de 2,51. No entanto, a dupla de zaga do Arsenal formada por Gabriel Magalhães e Ezri Konsa manteve a disciplina e não se deixou atrair para fora de posição. O lance do pênalti aos 61 minutos mudou o rumo da partida: a movimentação de Harry Kane forçou Jurrien Timber a tentar um bloqueio de reação, que resultou em toque de mão. Naquele momento, o plano tático do Bayern de concentrar jogadores na área parecia ter garantido a vitória.

Publicidade

No entanto, o Arsenal acabou superando esse desequilíbrio graças ao melhor condicionamento físico nos vinte minutos finais. À medida que a intensidade do Bayern caiu, as rotações no meio-campo do Arsenal se tornaram mais frequentes. O empate marcado por Declan Rice aos 82 minutos resultou de uma superioridade numérica criada pelo lado esquerdo, onde Konrad Laimer, do Bayern, ficou isolado diante de dois jogadores que avançavam. A insistência de Arteta em manter os laterais adiantados mesmo quando sua equipe estava atrás no placar acabou abrindo uma brecha na resistência do Bayern.

Ajustes durante a partida

Os dois técnicos precisaram fazer mudanças táticas importantes. A de maior impacto foi a decisão de Arteta de substituir Martin Ødegaard por Mikel Merino aos 85 minutos para segurar o empate, formando um trio de meio-campo mais robusto. Antes, a entrada de Viktor Gyökeres no lugar de Kai Havertz deu ao Arsenal uma referência mais tradicional no ataque. Isso ocupou Upamecano e deu a Rice liberdade para aparecer de surpresa na área e marcar seu gol.

Publicidade

O Bayern reagiu no intervalo ao substituir Kim Min-Jae por Jonathan Tah, provavelmente para combater a ameaça aérea do Arsenal nas bolas paradas, que havia conseguido vários escanteios no primeiro tempo. Mais tarde, a entrada de Luis Díaz e Lennart Karl nos lugares de Saibari e Gnabry buscou renovar os jogadores das pontas e manter a intensidade da pressão alta. Embora Díaz tenha dado novo ímpeto à equipe, a mudança acabou prejudicando um pouco o ritmo do Bayern e permitiu que o Arsenal tivesse seu melhor período de posse de bola, que levou ao empate por 2 a 2. A última substituição, com Bara Sapoko Ndiaye entrando no lugar de Díaz aos 90 minutos, foi um recuo tático claro para preservar o ponto, enquanto o Arsenal terminava a partida como a equipe mais forte.

Conclusão

No fim, a partida foi definida pela eficácia das funções individuais dentro de sistemas rígidos. A aposta tática do Bayern nas diferentes facetas do jogo de Kane quase lhe deu a vitória, mas a capacidade do Arsenal de se adaptar à perda de Saka e encontrar um segundo gol com a chegada tardia de Declan Rice foi decisiva. Embora o xG de 2,51 do Bayern indique que a equipe criou mais perigo, os 55 duelos vencidos pelo Arsenal, contra 31 do Bayern, evidenciam uma resistência física e estrutural que neutralizou a superioridade tática dos donos da casa. Ao final, o empate foi um resultado justo para duas equipes que conseguiram neutralizar os principais pontos fortes uma da outra.