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FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images
Mohamed Saeed
Traduzido por

Bayern de Munique x Arsenal: análise tática de como o Arsenal aproveitou a queda de intensidade do Bayern para arrancar um empate dramático

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Em um duelo de gigantes pela Champions League, Bayern de Munique e Arsenal dividiram os pontos em um empate por -2-2, marcado por transições intensas e brilhos individuais. Apesar da vantagem do Bayern em gols esperados, a resistência do Arsenal e os ajustes feitos no segundo tempo garantiram que a equipe deixasse a Baviera com um ponto.

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O confronto na Allianz Arena foi uma demonstração de preparação tática para o futebol europeu moderno, colocando frente a frente duas filosofias distintas. O Bayern de Munique buscou aproveitar o mando de campo com jogadas verticais agressivas e a capacidade criativa de Harry Kane de atrair a marcação, enquanto o Arsenal priorizou a solidez defensiva e as rotações organizadas para controlar o ritmo. A partida logo se transformou em uma disputa decisiva pelo controle dos espaços, com os dois técnicos tentando explorar as pequenas brechas entre as linhas.

Taticamente, a disputa foi decidida nas transições. O Bayern procurou surpreender o Arsenal nos momentos posteriores à perda da bola, aproveitando a velocidade explosiva de Alphonso Davies, enquanto o Arsenal se concentrou em manter a equipe compacta para dificultar a vida dos donos da casa. O empate por 2 a 2 reflete bem uma partida em que a maior capacidade do Bayern de criar chances foi equilibrada pela eficiência técnica do Arsenal e por sua habilidade de marcar durante períodos em que exerceu pressão contínua.

A organização tática do Bayern

O Bayern de Munique entrou em campo em um 4-2-3-1 flexível, que frequentemente se transformava em um 3-2-5 na construção das jogadas. A orientação tática vinda do banco era clara: usar Kane como armador recuado para tirar os zagueiros do Arsenal de suas posições. Isso ficou evidente aos 35 minutos, quando Kane recuou para ocupar um espaço vazio no meio-campo e deu um passe em profundidade preciso para Alphonso Davies empatar. Ao deixar livre a posição de centroavante, Kane permitiu que os pontas e os laterais do Bayern que avançavam explorassem os espaços atrás da linha defensiva adiantada do Arsenal.

Defensivamente, o Bayern adotou um bloco médio agressivo, com gatilhos específicos de pressão nos passes laterais entre os zagueiros do Arsenal. Aleksandar Pavlovic recebeu a tarefa de acompanhar Martin Ødegaard para atrapalhar o principal articulador da equipe inglesa. Quando o Arsenal superava a pressão, o Bayern contava com a velocidade de recuperação de Dayot Upamecano, que registrou 14 intervenções defensivas, para cobrir o espaço atrás da linha defensiva adiantada. A construção das jogadas era paciente e frequentemente envolvia Manuel Neuer como um zagueiro auxiliar para criar superioridade numérica diante dos três jogadores mais avançados do Arsenal. Ainda assim, a equipe era mais perigosa quando acelerava as transições pelos espaços entre o centro e as laterais.

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A organização tática do Arsenal

Mikel Arteta optou por seu habitual 4-3-3, mas deu ênfase especial à rigidez defensiva após a lesão de Bukayo Saka no início da partida. A entrada de Eberechi Eze mudou a dinâmica tática: em vez de atuar aberto junto à linha lateral como Saka, Eze ofereceu perigo por dentro, encontrando espaços entre as linhas de meio-campo e defesa do Bayern. A mudança deu resultado aos 25 minutos, quando Eze aproveitou um lançamento longo de Ødegaard para abrir o placar, explorando um raro momento de desorganização do Bayern.

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A pressão do Arsenal foi mais seletiva que o habitual. A equipe recuava para uma formação defensiva em 4-4-2 a fim de negar espaços ao Bayern pelo centro. Declan Rice foi o eixo dessa estratégia: percorreu grandes distâncias para fechar espaços e, mais tarde, apareceu na área para marcar o segundo gol de empate. O Arsenal buscou criar superioridade numérica pelos lados, especialmente pela direita com Noni Madueke, para obrigar os laterais do Bayern a recuar. Embora tenha tido 54% de posse de bola, a equipe trocou muitos passes à frente do bloco defensivo do Bayern, priorizando a manutenção da posse em vez de passes verticais arriscados para reduzir o perigo dos contra-ataques adversários.

O duelo tático

A principal disputa tática ocorreu na chamada “zona 14”. O Bayern queria ocupar esse espaço com Kane e Ismael Saibari para criar oportunidades de finalização e terminou com um xG de 2,51. No entanto, a dupla de zaga do Arsenal formada por Gabriel Magalhães e Ezri Konsa manteve a disciplina e não se deixou atrair para fora de posição. O lance do pênalti aos 61 minutos mudou o rumo da partida: a movimentação de Harry Kane forçou Jurrien Timber a tentar um bloqueio de reação, que resultou em toque de mão. Naquele momento, o plano tático do Bayern de concentrar jogadores na área parecia ter garantido a vitória.

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No entanto, o Arsenal acabou superando esse desequilíbrio graças ao melhor condicionamento físico nos vinte minutos finais. À medida que a intensidade do Bayern caiu, as rotações no meio-campo do Arsenal se tornaram mais frequentes. O empate marcado por Declan Rice aos 82 minutos resultou de uma superioridade numérica criada pelo lado esquerdo, onde Konrad Laimer, do Bayern, ficou isolado diante de dois jogadores que avançavam. A insistência de Arteta em manter os laterais adiantados mesmo quando sua equipe estava atrás no placar acabou abrindo uma brecha na resistência do Bayern.

Ajustes durante a partida

Os dois técnicos precisaram fazer mudanças táticas importantes. A de maior impacto foi a decisão de Arteta de substituir Martin Ødegaard por Mikel Merino aos 85 minutos para segurar o empate, formando um trio de meio-campo mais robusto. Antes, a entrada de Viktor Gyökeres no lugar de Kai Havertz deu ao Arsenal uma referência mais tradicional no ataque. Isso ocupou Upamecano e deu a Rice liberdade para aparecer de surpresa na área e marcar seu gol.

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O Bayern reagiu no intervalo ao substituir Kim Min-Jae por Jonathan Tah, provavelmente para combater a ameaça aérea do Arsenal nas bolas paradas, que havia conseguido vários escanteios no primeiro tempo. Mais tarde, a entrada de Luis Díaz e Lennart Karl nos lugares de Saibari e Gnabry buscou renovar os jogadores das pontas e manter a intensidade da pressão alta. Embora Díaz tenha dado novo ímpeto à equipe, a mudança acabou prejudicando um pouco o ritmo do Bayern e permitiu que o Arsenal tivesse seu melhor período de posse de bola, que levou ao empate por 2 a 2. A última substituição, com Bara Sapoko Ndiaye entrando no lugar de Díaz aos 90 minutos, foi um recuo tático claro para preservar o ponto, enquanto o Arsenal terminava a partida como a equipe mais forte.

Conclusão

No fim, a partida foi definida pela eficácia das funções individuais dentro de sistemas rígidos. A aposta tática do Bayern nas diferentes facetas do jogo de Kane quase lhe deu a vitória, mas a capacidade do Arsenal de se adaptar à perda de Saka e encontrar um segundo gol com a chegada tardia de Declan Rice foi decisiva. Embora o xG de 2,51 do Bayern indique que a equipe criou mais perigo, os 55 duelos vencidos pelo Arsenal, contra 31 do Bayern, evidenciam uma resistência física e estrutural que neutralizou a superioridade tática dos donos da casa. Ao final, o empate foi um resultado justo para duas equipes que conseguiram neutralizar os principais pontos fortes uma da outra.

Iniciei minha carreira jornalística em 2011, especializando-me em jornalismo investigativo. Isso me permitiu explorar diversas áreas em profundidade e desenvolver fortes habilidades analíticas, até que decidi focar na minha primeira paixão: o futebol. Posteriormente, passei a cobrir a seleção egípcia em todas as categorias, o futebol mundial e outros esportes, como natação, tiro e squash.

Minha paixão pelo futebol começou no campo, jogando em equipes de base de vários clubes egípcios. A partir daí, dediquei-me a acompanhar o futebol mundial, a partir da Copa do Mundo de 1998, assim como o futebol local no Egito. Não me limitei a assisti-lo pela TV — até hoje acompanho os jogos do meu time favorito, o Zamalek, o clube mais vitorioso do século XX, diretamente das arquibancadas.

Não tenho um time europeu favorito, embora tenha uma simpatia pelo AC Milan devido à minha admiração por estrelas como George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho e Seedorf. Isso tornou o acompanhamento dos históricos Clássicos entre Real Madrid e Barcelona ainda mais emocionante, mantendo-me neutro nas discussões sobre os times.

Meus momentos futebolísticos mais marcantes incluem a vitória do Zamalek sobre o Ismaily e a derrota do Al Ahly para o Enppi, marcada pelo cabeceio de Sid Abdel-Naim que garantiu ao Zamalek o épico título da liga 2002–2003, bem como a doce revanche do AC Milan sobre o Liverpool na final da Liga dos Campeões de 2007, com o histórico duplo gol de Inzaghi.

Tive a sorte de trabalhar para duas das principais plataformas esportivas do Oriente Médio, Kooora e GOAL.COM, o que me proporcionou amplo conhecimento tanto do futebol árabe quanto do internacional. Em 2022, ingressei na Associação de Jornalistas do Egito e me especializo na redação de conteúdos esportivos otimizados para SEO para o Kooora.

Meu time favorito de todos os tempos: Buffon no gol; defensores: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; meio-campo: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; ataque: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Ao longo da minha carreira, publiquei milhares de reportagens, investigações e matérias esportivas em Kooora e GOAL.COM. Alguns destaques incluem:

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