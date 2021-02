Bayern de Munique x Arminia Bielefeld: onde assistir, escalação, horário e as últimas notícias

Pela Bundesliga, os times se enfrentam na segunda-feira (15), às 16h30 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

Após ser campeão do Mundial de Clubes, o Bayern de Munique volta a disputar a Bundesliga contra o Arminia Bielefeld, em jogo válido pela 21ª rodada da competição. O duelo será na segunda-feira (15), às 16h30 (de Brasília), e terá transmissão ao vivo no OneFootball App. Na Goal, você acompanha os lances em tempo real clicando aqui!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Bayern de Munique x Arminia Bielefeld DATA Segunda-feira, 15 de fevereiro de 2021 LOCAL Allianz Arena - Munique - ALE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no OneFootbal App. Aqui, na Goal, você também segue o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

BAYERN DE MUNIQUE

Depois do título do Mundial de Clubes, o Bayern está de volta à Alemanha. O time de Hansi Flick é o atual líder da Bundesliga, com 48 pontos, seis de vantagem em relação ao vice-líder, e vem de uma sequência de cinco vitórias seguidas.

Acredita-se que Flick entre com seu time titular, mesmo depois da viagem ao Qatar. Müller, com Covid-19, segue ausente do elenco, assim como Gnabry, que sofreu uma distensão na coxa.

Provável escalação do Bayern de Munique: Neuer; Pavard, Süle, Lucas Hernández e Davies; Kimmich e Alaba; Sané, Coman e Gnabry; Lewandowski.

ARMINIA BIELEFELD

O Arminia não vem bem na Bundesliga. O time é apenas o 16º colocado, com apenas 17 pontos conquistados em 19 jogos. Já são duas partidas seguidas com derrota, sendo uma delas uma goleada para o Eintracht.

Provável escalação do Arminia Bielefeld: Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson, Laursen, Hartel, Kunze, Doan, Klos, Yabo e Schipplock.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BAYERN DE MUNIQUE

JOGO CAMPEONATO DATA Bayern de Munique 1 x 0 Tigres Mundial de Clubes 11 de fevereiro de 2021 Al Ahly 0 x 2 Bayern de Munique Mundial de Clubes 8 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique Bundesliga 20 de fevereiro de 2021 11h30 (de Brasília) Lazio x Bayern de Munique Liga dos Campeões 23 de fevereiro de 2021 17h (de Brasília)

ARMINIA BIELEFELD

JOGO CAMPEONATO DATA Colônia 3 x 1 Arminia Bielefeld Bundesliga 31 de janeiro de 2021 Arminia Bielefeld 1 x 5 Eintracht Frankfurt Bundesliga 23 de janeiro de 2021

Próximas partidas